Violencia en la ‘Toma de Lima’. Ni bien iniciaron las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte convocadas para hoy, 19 de julio, manifestantes agredieron a periodistas de Panamericana Televisión, quienes desempeñaban con tranquilidad sus labores informativas.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, compartió la denuncia de la periodista y pidió el resguardo de la integridad de los periodistas de los diferentes medios de comunicación que saldrán hoy a cubrir las manifestaciones.

La reportera del canal, Tifanny Tipiani, denunció que ella y su camarógrafo sufrieron de hostigamiento físico y verbal y que la Policía no los resguardó los actos violentos que sufrieron por parte de los protestantes.

Por otra parte, también informó que las agresiones iniciaron cuando ella intentó entrevistar a los manifestantes. Ambos se encontraban en el Centro de Lima.

#ALERTA

Reportera @TTipiani de @PanamericanaTV denuncia hostigamiento y agresión mientras cubría manifestaciones en Plaza San Martín.

Nos unimos a su exigencia a @FiscaliaPeru @PoliciaPeru de resguardar integridad de todas las personas, incluyendo periodistas. pic.twitter.com/0qffXDFXbn — ANP Perú (@ANP_periodistas) July 19, 2023

“Una ola de agresión física y verbal que para yo no lo había recibido y eso es lo que sucede cada vez que intentamos conversar con ellos y ellos dicen ‘no nos graban, no nos dan la oportunidad de conversar’ eso es lo que hemos intentado hacer hoy y esa ha sido la respuesta de esas personas”, fue lo que denunció la periodista.

Y añadió: “En todo ese momento no he visto ningún agente policial tratando de resguardarnos, si no fuera por los serenos y fiscalizadoras (habrían sufrido daños) y le han sustraído una cámara filmadora (a uno de sus defensores)”.





VIDEO RECOMENDADO