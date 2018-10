El taxista de Uber Franklin Mendoza informó que denunció a Solange Estrada Liza, pasajera que lo golpeó al interior de su vehículo, porque se negó a llevarla a su destino.

“No lo hago con ánimo de revanchismo, sino que quiero sentar un precedente y que se genere una ola de tolerancia y respeto”, indicó Mendoza a Latina.

El conductor reiteró que le pidió con respeto a Solange Estrada que se baje de su vehículo, tras recogerla en Miraflores, pero que ella reaccionó de manera ofensiva, ya que trató de desmerecer su trabajo como taxista.

En el programa 'Tengo Algo que Decirte', Mendoza recordó que cualquier chofer de Uber tiene la potestad de cancelar el servicio “si no le parece seguro el destino”.

AGRESORA NO SE ARREPIENTE



Por su parte, Solange Estrada dijo que no tiene por qué ofrecer disculpas por su agresión y aseguró que solo se trató de una “mala reacción” ante un insulto que supuestamente le lanzó el taxista de Uber.



"No tengo por qué pedirle disculpas a nadie, porque ha sido una reacción, de repente, una mala reacción a lo que el taxista me insultó previamente. Antes de grabarme me trató horrible, me tocó el brazo empujándome para que yo salga de su taxi y yo simplemente le pedí un minuto. Había bebido, estaba sola", señaló Estrada.

Mujer que agredió a chofer de Uber habló por primera vez. (Tengo algo que decirte)

