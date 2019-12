La Policía decidió abrir un proceso disciplinario contra la suboficial de Tercera, Jossmery Toledo Coronel, luego que publicara en su cuenta de Tik-Tok un video donde aparece cambiando el uniforme policial por un vestido, como parte del reto viral ‘Bibbidi-bobbidi-boo’.

Ante la resolución 1010-2019, la defensa de la oficial, el abogado Stéfano Miranda, indicó a Perú21 que no existe ninguna falta por parte de su patrocinada, quien labora en la División de Lavado de Activos y ahora se encuentra prestando servicio en la comisaría de La Victoria, apoyando el patrullaje a pie en el distrito.

“No existe ninguna falta. Se basan en la norma 1267, Ley de la PNP y concordante de la ley de régimen disciplinario 30714, donde establece que se ejerce la función policial a dedicación exclusiva y obligatoria en cualquier lugar y circunstancia. Entonces, ¿dónde se prohíbe que se pueda aplicar el arte del modelaje?,¿en qué parte de ese Decreto Legislativo?, ¿en qué parte señala que ser modelo daña la imagen institucional de la PNP?”, explicó el letrado.

A partir de hoy, tras la notificación de la resolución, la defensa tendrá 10 días para presentar su descargo y buscar que se archive el caso. “En la resolución 1010-2019 señala que ella tiene en curso estas posibles infracciones: Ha faltado el respeto a los símbolos de la patria o institucionales; incumplir una directiva al reglamento o protocolo regulado por la normativa, causando grave perjuicio a los bienes jurídicos institucionales; y realizar actividades que denigren la imagen institucional”, señaló Miranda. Acto seguido, cuestionó estas acusaciones, “¿en qué forma ese ‘tik-tok’ ha causado graves perjuicios, ¿la imagen se ve denigrada por el modelaje?”.

Alista la defensa

“Vamos a evitar esas infracciones. Esto podría tomarse como un ataque subjetivo, no es un acto indecoroso. El video ('tik-tok’) tiene 2 fases, el video con el uniforme de policía y luego con un vestido. Cuando usa el vestido en ningún momento trasgrede el bien jurídico que es la imagen institucional de la PNP. Haremos nuestros descargos y esperemos que se archive el caso”, expuso el abogado defensor.

El especialista indicó además que “están tratando de acomodarle una sanción”. “En el reglamento no señala que está prohibido el modelaje. No hay una infracción. Toda infracción debe tener su tabla de infracciones pero no se encuentra, le están adecuando una. Resultaría una grave vulneración al principio de tipicidad porque nadie puede ser sancionado si no está en la norma”, finalizó.

Cabe recordar que el pasado mes de octubre, la oficial apareció modelando en la revista Caretas, acto por el cual también se le abrió un proceso; sin embargo, su defensa indicó que ese caso fue archivado.