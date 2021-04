Tía María: Todos los eventos relacionados al conflicto. Esta noticia está en constante actualización todos los días. Para ver los eventos más antiguos puedes ir al final de este texto.

15 DE MAYOEl dirigente antiminero Pepe Julio Gutiérrez fue detenido por un contingente policial en el puente de Pampa Blanca, Cocachacra, luego de que el Poder Judicial dispusiera su prisión preventiva.

Se le investigará respecto a los denominados "Pepeaudios" (ver 8 de mayo), el cual configuraría el delito de extorsión. Se ha confirmado que el mencionado dirigente está siendo trasladado a la ciudad de Arequipa.

"Todos los peruanos hemos escuchado ese escandaloso audio, en donde no se defendían los intereses de Arequipa", declaró el premier Pedro Cateriano. "No se defendía el medio ambiente, no se defendía una agricultura para los arequipeños. Lo que había era corrupción y espero la acción de la justicia", sentenció.

El presidente Ollanta Humala dará un mensaje a la nación a la 1 de la tarde.

14 DE MAYOMientras las cosas arden por Tía María, el presidente ejecutivo de la Southern, Óscar Gonzales Rocha, recibirá un homenaje por haber sido designado "Hombre Cobre del Año 2015". El acto se realizará el lunes 25 del presente mes.

Ante la violencia desatada en la protesta contra el proyecto Tía María en la Plaza de Armas de la Ciudad Blanca, en Twitter se mostraron imágenes de jóvenes que ayudaban a la Policía Nacional a reconstruir los espacios dañados. Un día antes, el colectivo 'Arequipa SOS no más violencia' realizó una marcha en Yanahuara.

Los manifestantes logran tomar el centro de Arequipa. La Plaza de Armas de la ciudad blanca es el escenario del choque entre los antimineros y los policías en lo que es el último día del paro regional.

Foto de Omar Cruz

Foto de Omar Cruz

Foto de Omar Cruz

Crece la tensión en la plaza de Armas de Arequipa. Video: @frasecortaPosted by Frase Corta on Jueves, 14 de mayo de 2015

El saldo son tres protestantes heridos por impacto de bombas lacrimógenas y perdigones. El enfrentamiento empezó a las 11 de la mañana. Más de 3 mil protestantes hicieron que los policías se replieguen.

La policía continúa intentando recuperar el control en la zona.

13 DE MAYOHuelga se vuelve regional y empiezan las protestas en Arequipa. Muere Eloy Vera Delgado, de 60 años, producto de un paro cardiaco por la impresión de ver los enfrentamientos. Se trasladaba desde Camaná a Arequipa en un bus.

Siete policías son heridos. El gobierno regional suspende las clases escolares. Ollanta Humala dice que no viajará.

Paro regional durará 72 horas. Los manifestantes toman vías estratégicas, las carreteras a Puno y Cusco son bloqueadas. También toman la Panamericana. A las 2 de la tarde la policía empezó a despejar las vías.

8 nuevos heridos: seis policías y un periodista por impacto de piedras y un manifestante recibió perdigones cerca del ojo.

A las 4 de la tarde una fuerte detonación de dinamita remece el valle del Tambo. Explosión ocurre en una de las vías alternas que conduce al proyecto Tía María. Los enfrentamientos se intensifican en el puente Pampa Blanca.

Un grupo de estudiantes toma las instalaciones de la Universidad Nacional de San Agustín y se enfrenta a la policía.

Agentes los dispersan con gases lacrimógenos.

12 DE MAYOMinisterio de Economía y Finanzas congela las cuentas bancarias de los municipios de Arequipa.

8 DE MAYOLas lentejas: audio revela conversación entre el dirigente Pepe Julio Gutiérrez y el abogado ambientalista Jesús Gómez Urquizo. Ambos discuten una negociación "por lo bajo" para resolver las revueltas.

De los audios difundidos por Willax TV se desprende que Gutierrez está en conversaciones para el pago de un millón y medio (no sabemos qué moneda). Dirigentes pierden legitimidad.

Alcaldes piden que se aleje de las negociaciones.

A estas alturas, 166 policías han resultado heridos. Los más graves tienen traumatismos encefalocraneanos y fracturas en distintas partes del cuerpo.

El "Tombo Huaraquero"Posted by Arequipa Noticias on Viernes, 8 de mayo de 2015

La madrugada del día siguiente se confirma la muerte del policía Alberto Vásquez Durand.

7 DE MAYOSe cumplen 46 días del paro indefinido. Opositores de Tía María queman un bus interprovincial en Matarani. No hay heridos.

6 DE MAYO5 policías y cuatro civiles terminan heridos tras enfrentamiento en centro de Mollendo. Gobierno retoma diálogo. Ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, viaja a pedido de la Defensoría del Pueblo. Se suma Juan Manuel Benítez, ministro de Agricultura.

Carreteras bloqueadas en #Mollendo y Matarani en protestas contra #TíaMaría. #Arequipa pic.twitter.com/yHwMOMBYhT— Miguel Idme Cruz (@Migidme) Mayo 6, 2015

Sin embargo, la mesa de diálogo nuevamente es abandonada por los opositores a Tía María. No se llega a ningún acuerdo.

5 DE MAYOMinistro del Interior confirma la muerte de Henry Checla, de 35 años, tras enfrentamiento con la PNP convirtiéndose así en la segunda víctima mortal del paro. Otras dos personas son heridas.

Considerando que las protestas iniciaron en el 2011, dos años después de que Southern Perú iniciara los talleres informativos para dar a conocer el proyecto, el conflicto ha dejado de saldo 5 muertos en 6 años.

3 DE MAYOLa policía intenta desbloquear las vías de Arequipa que han sido tomadas por manifestantes. 1000 efectivos toman Cocachacra, las carreteras empiezan a limpiarse.

2 DE MAYOLos Espartanos, un grupo de antimineros, suman 50 casas destruidas en Cocachacra, 15 de las cuales fueron incendiadas. Decenas de personas abandonan sus hogares y 40 se encuentran refugiadas en Arequipa.

Policía informa que en una semana se retomará el control de tres distritos de Islay. Más agentes llegan a la zona de conflicto.

29 DE ABRILEmpieza el diálogo y se rompe inmediatamente. Alcaldes y dirigentes opositores a Tía María se reúnen con el premier Pedro Cateriano y otros cuatro ministros.

Los enfrentamientos continúan dejando heridos. Nuevo enfrentamiento Los ánimos ya se percibían caldeados.

Habían confirmado su asistencia dirigentes de gremios de agricultores y cuatro alcaldes: Richard Ale (Islay), Helar Valecnai (Cocachacra), Jaime de la Cruz (Deán Valdivida), José Ramos (Punta de Bombón).

El diálogo se rompió por la presencia de congresistas y otras autoridades.

Al día siguiente, manifestantes causan destrozos en una comisaría.

24 DE ABRILEl presidente Ollanta Humala hace un llamado a la calma desde Lima.

Mientras tanto, el ministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe releva a los policías a cargo del operativo que culminó en la muerte de Victoriano Huayna.

Al mismo tiempo, un video de Arequipa Noticias empieza a circular en las redes sociales. En este se ve cómo un policía le siembra un arma a Antonio Caosaca Mamani, uno de los agricultores detenidos y cómo un fotógrafo se prestaba a difundir esta imagen que llegaría al diario Correo.

SE RUEGA MÁXIMA DIFUSIÓN Complicidad entre Policías y Prensa nacional#TiaMaria #SouthernPosted by Arequipa Noticias on Viernes, 24 de abril de 2015

Ministro del Interior hace un mea culpa: "lo que hemos visto es realmente indignante". El agente que sembró el arma es identificado y se anuncio su relevo junto con 250 oficiales destacados en Arequipa.

23 DE ABRILVictoriano Huayna, un agricultor de 61 años, muere producto de una herida en la pierna producto de varios perdigones, luego de enfrentamientos entre los protestantes y la Policía en Cocachacra.

Resultados de necropsia revelaron que el general Enrique Blanco mintió: los efectivos policiales sí dispararon. Las protestas continúan.

22 DE ABRILTras cumplirse 31 días de huelga antiminera contra el Proyecto Tía María en el valle del Tambo, los gremios sindicales anunciaron el inicio de un paro de 24 horas.

Advierten bloqueos en las vías de Arequipa. Se suspenden labores escolares. Enrique Blanco, jefe de la Policía de Arequipa, anuncia el despliegue de 3 mil agentes para evitar actos de violencia.

Video demuestra que existe brutalidad policial en contra de pobladores del valle de tambo #TiaMaria #SouthernPosted by Arequipa Noticias on Jueves, 23 de abril de 2015

Manuel Pulgar-Vidal, ministro de Ambiente, no logra entablar diálogo y señala que se ha encontrado con la intransigencia de los antimineros.

Horas después, protestantes toman el puente Añashuayco que sirve como vía de salida hacia Cusco, Puno y el cañón del Colca. Se anuncia un nuevo paro para el lunes 27: “Si en el valle del Tambo no hay solución, entonces tomaremos más en serio la cosa”, decía el dirigente Felipe Domínguez.