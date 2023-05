La diversión más sana y colorida tiene preparada una edición más del Color Run Night, el cual se llevará a cabo este 27 de mayo en la Costa Verde, Miraflores, una maratón de 5k llena de color que te hará vivir una experiencia única de música, luces y fiesta.

Además, la carrera ‘más feliz del mundo’ anunció sold out en su octava edición, donde habrá música, fiesta, luces, DJ, animaciones, marcas invitadas, y explosiones de polvos de colores a lo largo del recorrido.

Cabe destacar que todos los materiales y polvos de colores que se utilizarán durante la carrera, son hechos a base de elementos naturales (harinas y colorantes) y no implican riesgos para la salud.

CONOCE MÁS SOBRE ‘THE COLOR RUN NIGHT’

Su origen data del año 2010, en Estados Unidos. The Happiest 5k on the planet, como se denominó en aquel tiempo, se creó con la idea primaria de concientizar al planeta sobre la necesidad de vivir de manera más feliz y saludable, además de incentivar el desarrollo de actividades físicas en los participantes, siempre dentro de un marco de total entretención. En su creación tuvo influencias de festivales como el Hindú Holi, el Mud Runs o el Disney’s World of Color.

