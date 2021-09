Iris Yolanda Quiñonez Colchado, conocida como la terrorista ‘Bertha’, llegó este mediodía hasta la morgue del Callao, donde permanecen los restos del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Quiñonez Colchado presentó en la víspera un poder escrito concedido por la esposa de Guzmán, la senderista Elena Iparraguirre, para retirar los restos de este. El pedido viene siendo evaluado por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao.

Quiñonez Colchado; sin embargo, no llegó a bajar del vehículo que la transportaba ante las preguntas de la prensa y los reclamos de los integrantes de la Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo del Perú (Fenavit), por lo que se retiró raudamente del lugar. La acompañaba Sebastián Chávez, quien se ha identificado como abogado de Guzmán.

Minutos después un grupo de congresistas confirmaron a su salida de la morgue que las diligencias practicadas por las autoridades sobre el cadáver de Guzmán demuestran que se trata del cabecilla terrorista, de acuerdo a fotografías mostradas. En la víspera la respectiva necropsia reveló también que Guzmán había fallecido de neumonía.

Al respecto, la titular de la Comisión de Justicia, Gladys Echaíz, señaló que no les correspondía pronunciarse sobre la entrega del cuerpo del terrorista y contó que no consultaron al respecto a las autoridades judiciales para no invadir las competencias del órgano jurisdiccional, que en el pasado le tocó dirigir como fiscal de la Nación.

Más temprano los legisladores Martha Moyano (Fuerza Popular) y José Cueto (Renovación Popular) también llegaron hasta la morgue con la intención de ver el cadáver de Guzmán, pero no fue posible.

Sobre Iris Yolanda Quiñonez Colchado se conoce que la Sala Penal Nacional la condenó, el 22 de mayo del 2006, a 28 años de prisión por el delito de terrorismo. Sin embargo, el 15 de agosto del 2007, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró nula dicha sentencia y, al verificarse el plazo de 36 meses previstos por la ley para la detención preventiva, se determinó que la medida restrictiva ya había vencido, por lo que fue liberada.

