Fanny Uribe Tapahuasco tiene a cargo la 23 Fiscalía Provincial Penal. A su despacho llegó el testimonio de la terramoza que denunció haber sido violada por el conductor y el copiloto de un bus de la empresa de transporte Palomino.

En conversación con América TV, la fiscal indicó que todo empezó cuando recibió una llamada de la Depincri de La Victoria .

"Yo recibí una comunicación telefónica el día 7 de junio a las 05:17 p.m. la tarde, efectivamente de la violación de una señorita de 25 años por dos sujetos, pero fue una comunicación telefónica oral sin documentación", refirió.

Uribe Tapahuasco asegura que la Policía no contaba con el peritaje respectivo. "Con qué medio probatorio me voy yo al juzgado, con qué pericias me voy, cómo acredito que los señores son violadores cómo, si ni siquiera contaba con las pericias, no contaba con la cadena de custodia, no contaba con la documentación pertinente, como es que yo podía dedicarme al caso", agregó ante cámaras.

A pesar de que tanto el chofer como el copiloto ya habían confesado haber cometido el crimen, para la fiscal era importante precisar quiénes eran los violadores.

"Se necesita prueba idónea porque nadie puede vulnerar el debido proceso, todos tienen derecho a la defensa. Ellos aceptaron pero eso tenía que ser cotejado con pericias", replica.

Detalló que ya se había vencido el plazo de flagrancia y "ya no estaban en condición de detenidos" sino de "retenidos", teniendo en cuenta —refiere— que no se tenía la papeleta de detención.