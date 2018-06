Terramoza a sus agresores sexuales: "Quiero que paguen por lo que me hicieron"

La joven terramoza que denunció haber sido violada por el chofer Daniel Pérez Fierro (40) y el copiloto Marcelino Vicente Palacios Barja (44) de la Empresa de Transportes Palomino rompió su silencio en torno a violento episodio.

"Quiero que ellos paguen por lo que hicieron y que otras mujeres no pasen lo que yo pase" , reveló la muchacha, quien trabajaba desde hace 3 meses en dicha empresa.

"ME DIJERON QUE LOS IBAN A SOLTAR"



En otro momento, confirmó que en el trayecto tomó licor con sus atacantes; sin embargo aclaró que no perdió la conciencia que la hiciera ceder a sus bajas intenciones.



Según su versión, ni bien llegó a Lima acudió a la Policía para interponer la denuncia. "En la comisaría de Apolo me brindaron apoyo y cuando fuimos a la fiscalía con los oficiales y los detenidos, me dijeron que los iban a soltar porque los hechos no sucedieron en Lima sino en Nasca".

La víctima de agresión sexual indicó además que "fui al médico legista y salió positivo (el ataque sexual)...por eso es que detienen (al chofer y al copiloto)" y agregó que "no puedo asegurar que la fiscal (portaba los documentos) pero sí los policías y estos estaban en regla y en su mano" para iniciar las investigaciones en contra de sus atacantes

En los próximos días acudirá a Nasca para rendir su manifestación.