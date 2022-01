A días de que se anunciara el inicio de la tercera ola de COVID-19 en el Perú y tras la llegada de la variante Ómicron, es muy importante recordar cómo las vacunas contra el coronavirus ayudan a salvar vidas y por qué todos los peruanos debemos unirnos para seguir avanzando con la campaña de vacunación. Los números son muy claros y no dejan error a la interpretación. Según el Ministerio de Salud (Minsa), más del 90% de los fallecidos por coronavirus en el segundo semestre de 2021 eran personas no vacunadas.

De acuerdo a datos del Minsa, actualmente más del 80% de la población cuenta con dos dosis; es decir, aún hay cerca de 20% que aún no se ha inmunizado.

Pese a la contundente data que prende alarmas por la alta tasa de mortalidad y hospitalización en personas no vacunadas en caso de infección, todavía existe un grupo de peruanos sin la menor intención de inmunizarse.

¿Cómo afecta el COVID-19 a las personas no vacunadas?

En conversación con Perú21, el doctor Carlos Lescano, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, recordó la importancia de la vacunación contra el COVID-19 y cómo las vacunas reducen el número de pacientes que fallecen o son internados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

“Las personas no vacunadas tienen mucho más riesgo de contagiarse y tener cuadros más severos. Dentro de las Unidades de Cuidados Intensivos, los pacientes sin vacunación tienen complicaciones mucho más graves. Definitivamente, vacunarse reduce el riesgo de muerte en caso de infección del virus”, aseveró.

Para Lescano, no vacunarse contra el COVID-19 “va más allá de una decisión personal”. “No solo se ponen en riesgo a ellos mismos, sino también a sus familias y seres queridos. En sus núcleos familiares puede haber personas vulnerables y con altas probabilidades de no sobrevivir”, indicó.

Eduardo Gotuzzo, experto epidemiólogo, destacó a este diario que, para salir de la pandemia y regresar a lo más parecido a lo que antes era normalidad, “todos debemos empujar hacia una misma dirección y apostar por la vacunación”.

“No entiendo cómo pueden decir que las vacunas no sirven. La gente se olvida que hace solo unos meses las personas se morían a montones. No teníamos oxígeno ni suficientes camas UCI. No podemos regresar a eso. La libertad personal no puede estar por encima de la libertad de la sociedad”, acotó.

MENOR IMPACTO

Según el Instituto Nacional de Salud (INS), las personas mayores no vacunadas de 60 años tienen 21 veces más riesgo de fallecer por COVID-19 y 10 veces más riesgo de infectarse. En el caso de la población entre 40 y 60 años, el riesgo de morir por coronavirus es siete veces mayor y el de contagiarse es de tres veces más. Los números son claros: estar no vacunado es un peligro.

En diálogo con Perú21, Lely Solari, investigadora del INS, resalta que “si no hubiese sido por los avances en el proceso de vacunación, la ola de la variante Delta habría tenido un impacto epidemiológico tan grande como el de la primera y segunda ola, con altos niveles de contagio y fallecidos”.

“La ola de la variante Delta solo afectó a los no vacunados y, como eran minoría, no tuvo mayor repercusión”, resaltó.

Para Solari, es importante que las personas no vacunadas recapaciten y tomen la decisión correcta, sobre todo considerando la aparición de la variante Ómicron.

“Todavía tienen espacio para vacunarse. Lamentablemente, ellos serán los más vulnerables. Tienen estos días para cambiar su decisión, pues se esperan miles de casos de esta nueva variante”, precisó.

Por otro lado, la investigadora destacó que contar con la tercera dosis será “clave” para afrontar la tercera ola de Ómicron.

“La aplicación de esta dosis es muy importante porque hay muchas personas que se han vacunado hace más de cinco meses y con el tiempo la inmunización pierde efectividad. Justo por eso se adelantó la tercera dosis”, aseveró.

Asimismo, Solari destacó que, pese a que las restricciones para no vacunados han servido para acelerar el proceso de vacunación, lo ideal no es seguir escalando en las prohibiciones.

“La idea no es seguir escalando en restricciones. Lo que toca es que estas personas tengan mayor información sobre los riesgos de no vacunarse y así entren en razón”, expresó.

Según la investigadora, con la llegada de la ola de la variante Ómicron, “el problema no será si aumenta el número de infectados; la cuestión será si estos infectados se agravan”.

“Justo por eso es importante que cada vez más peruanos cuenten con mínimo las dos dosis. Obviamente, los no vacunados son los más expuestos”, sentenció.

ESCENARIOS

Reportes actualizados de la publicación especializada OurWorldInData evidencian un notorio aumento en el número de casos diarios de coronavirus por millón de habitantes en distintos territorios (ver la gráfica) a raíz de la variante Ómicron. Estados Unidos, Francia e Inglaterra son algunos de los países donde se han alcanzado cifras récord.

Nuevos casos diario de COVID-19 por cada millón de personas

Para César Cárcamo, médico epidemiólogo, no existen motivos para que este aumento no se refleje también en Perú.

“Durante la primera y segunda ola, tanto nuestro país como en el resto del mundo aumentaban los casos y, por ende, las muertes. La diferencia con esta ola por Ómicron es que los contagios aumentan, pero el número de muertes es mucho menor al de las olas previas. Esa es una buena noticia, porque si ocurre lo mismo en el Perú, donde recién estamos empezando a subir el número de casos, esperemos que el número de fallecidos no incremente al nivel que se vio en las primeras olas”.

Pese a esta esperanza, el especialista resalta que no todos los contextos son iguales.

“Los comportamientos son diferentes en cada país, pero ningún país está teniendo un pico gigantesco en mortalidad. Es indudable que el número de casos incrementará en el Perú y, por ello, es importante que se tomen las precauciones necesarias. Llegará un momento en el que, por más pocos que sean los hospitalizados, igual pueden saturar nuestro sistema de salud. Podemos llegar nuevamente a esa situación”, concluyó.

ANÁLISIS // Óscar Ugarte, exministro de Salud

Los efectos negativos en las personas no vacunadas son muy evidentes, es algo muy claro. La gran mayoría de fallecidos u hospitalizados por coronavirus son precisamente ellos y la situación es exactamente la misma con la aparición de nuevas variantes. Aún hay un 20% de la población que no se ha vacunado, pero no todos son antivacunas. Hay un porcentaje de personas que no se han inmunizado porque la campaña de vacunación no llega a muchas zonas rurales y no han tenido acceso o posibilidades. Sin embargo, también está este grupo que simplemente está optando por no vacunarse. Es importante que ellos entiendan el mensaje: la vacunación no solo los protege a ellos de forma individual, sino también a sus familias o entorno más cercano. El gasto de los no vacunados hospitalizados por coronavirus en clínicas privadas es más elevado, ¿pero si hablamos del sistema público de salud? ¿Quién paga esos días? Eso no lo pagan los antivacunas, lo paga el Estado, es decir, todos nosotros. Lo que debe hacerse es mostrar los efectos negativos que implica no estar vacunados en esta pandemia. La vacunación, como cualquier acción de salud pública, es algo que el Estado otorga a todos los ciudadanos. El no aceptarlo por parte de determinadas personas es una irresponsabilidad. Teniendo a la mano un servicio gratuito, no lo hacen y se exponen a todas las consecuencias.

TENGA EN CUENTA:

-Cerca del 60% de las camas UCI a nivel nacional están ocupadas por pacientes con coronavirus, según la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi). En el caso de Lima, hay un 75% de ocupación de las camas.

-Ya les toca. La vacunación de niños de 5 a 11 años, cuya población es un equivalente a 3 millones 700 mil, se inicia entre el 18 y el 20 de enero.

