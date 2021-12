Tras la disposición del Ministerio de Salud (Minsa) para que personas que cumplieron tres meses o más desde que completaron su inmunización puedan recibir su tercera dosis contra el coronavirus (COVID-19) ante la presencia de la variante Ómicron en el país, una adulta mayor quiso acceder a su vacuna de refuerzo, pero grande fue su sorpresa al conocer que ya había sido inoculada en Ucayali.

Mayra Gonzáles Perea denunció que en el registro del Minsa su madre María Antonieta Perea Rodríguez, de 63 años, figura que ya recibió la dosis de refuerzo en noviembre pasado, en Ucayali. Cuando ella vive en Lima y desde hace más de 6 años no viaja fuera de la capital debido a que es una paciente diabética.

“Es paciente pie diabético. Por obvias razones mi mamá tiene un tema de desplazamiento. Llamo al 107 para consultar cuándo le va a tocar su tercera dosis a mi madre y la persona que me atendió me indica que mi madre ya la recibió en noviembre 3, en el departamento de Ucayali”, señaló Mayra a RPPTV Noticias.

“Nosotros vivimos en Lima, mi mamá no ha salido de la ciudad hace más de 6 o 7 años. El 107 solamente me ha dicho que avise al Minsa para que haga mi reclamo ahí. Pero lo toman tan a la ligera que no me da confianza que mi reclamo sea atendido”, señaló.

De acuerdo a la hija de María Perea, su madre recibió su primera y segunda dosis en su vivienda a través de la estrategia Padomi de EsSalud. Por lo que les sorprende que figure como vacunada en Ucayali.

Este medio se comunicó con el Minsa, quienes detallaron que “están indagando” lo sucedido en el caso de María Perea a fin de darle una solución y pueda acceder a su tercera dosis contra el COVID-19.

ÓMICRON EN PERÚ

El Minsa confirmó el último lunes que los casos detectados de personas con la variante ómicron ascendieron de 4 a 12. Por lo que el Gobierno implementará nuevas medidas para evitar la propagación del COVID-19, entre ellas están:

El cambio del toque de queda por Navidad y Año Nuevo, la reducción del aforo en los establecimientos y el adelanto de la aplicación de la tercera dosis a las personas que ya cumplieron tres o más meses desde que recibieron su segunda vacuna contra el COVID-19.

