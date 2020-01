Pasajeros del bus interprovincial de la empresa Tepsa denunciaron el robo de sus pertenencias durante su viaje a Lima. Un total de 40 viajeros fueron víctimas de ocho delincuentes que armados, los desvalijaron por completo.

También contaron que la referida compañía de viajes y los choferes que conducían el bus durante el robo no denunciaron el hecho ante la Policía. Según manifestaron los afectados, Tepsa les comunicó que no lo harían porque los delincuentes no iban al interior del bus.

“Pero nadie sabe. Ellos (los delincuentes) pudieron tener un cómplice al interior del bus”, indicó uno de los agraviados a Canal N.

El robo ocurrió ayer a las 3 de la madrugada en la carretera entre Piura y Chiclayo.

