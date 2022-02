El ministro de Salud, Hernán Condori, realiza diversas visitas inopinadas a hospitales de la capital y este lunes visitó el nosocomio de Ate. En su recorrido, el titular del Minsa fue recibido por las autoridades del recinto; sin embargo, personal que labora ahí denunció que fueron encerrados.

A través de diversos videos, trabajadores de Salud del Hospital de Ate aseguraron que fueron encerrados y no les permitieron realizar sus actividades a pesar de que se encontraban en turno. La medida fue adoptada, exclusivamente, porque Condori recorría los pasadizos del recinto.

“Tengo que salir, auxilio, han echado llave, no me parece gracioso que nos encierren acá”, se escucha decir a una trabajadora del hospital, mientras reclama al personal de seguridad por no dejarla desplazarse; sin embargo, no le ofrecen ninguna explicación.

Denuncian que trabajadores de salud habrían sido encerrados durante visita de ministro Condori a hospital de Ate

En otro video se puede ver a un grupo de enfermeras que exigen a dos miembros del personal del Ministerio de Salud, pues llevan chalecos con el distintivo, que las dejen pasar, pero los hombres ni se inmutan. Lo más preocupante de este hecho es que las trabajadoras intentaban desplazar a una mujer que había dado a luz ayer y debía ir a amamantar a su bebé recién nacido.

Además, en otro video difundido por Canal N, se ve que cuando el ministro Condori se desplazaba, personal del Minsa indicaba que debían cerrar los ambientes para que el funcionario se pueda desplazar.

