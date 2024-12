Temperaturas en Lima podrían superar los 31° C durante el verano

Este 21 de diciembre inicia oficialmente la estación de verano y según informó la presidenta ejecutiva del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Gabriela Rosas, el verano 2024-2025 será diferente al anterior.

“A nivel de todo el territorio, las condiciones van a estar predominando entre normales a cálidas. Es importante mencionar que, sobre todo la parte de costa norte y costa central, se espera que las condiciones térmicas estén dentro de lo normal o por encima de sus valores normales. Va a ser diferente al verano pasado”, explicó en conversación con RPP.

En las zonas que se encuentran más cerca al mar, la temperatura podría llegar a 28° C y las más alejadas a 30° C. Las temperaturas podrían superar los 31° C a mitad del verano, advirtió la especialista.

“En el caso de Lima Metropolitana, los distritos que están más pegados hacia el litoral, más cerca al mar, las temperaturas van a estar entre los 21° C como mínimo y 28° C -en promedio- como máximo. Los distritos más alejados pueden tener temperaturas máximas que lleguen a 30° C y sus mínimas en 19° C. No descartamos que pueda haber algunos días dentro del periodo -a mediados- (donde se den) temperaturas que superen los 31° C u olas de calor”, detalló.

Senamhi hace un llamado a la población para que se mantenga informada sobre el desarrollo de este fenómeno meteorológico y siga las recomendaciones de las autoridades. La institución instó a la ciudadanía a estar alerta y acatar las instrucciones emitidas para mitigar posibles riesgos.

