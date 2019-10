La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) mediante resolución de su Consejo Directivo, ha denegados el licenciamiento institucional solicitado por la Universidad Ciencias de la Salud, cuya única sede se encuentra en la ciudad de Arequipa.

La evaluación realizada por la Sunedu determinó que la UCS no reúne las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria. Por ese motivo, la universidad deberá cesar sus actividades académicas en un plazo máximo de dos años, contados a partir del próximo semestre académico.

Esta casa de estudios fue fundada como parte del Grupo Educativo Telesup, del excongresista José Luna Gálvez, e inició sus actividades en el 2010.

A la fecha tiene 390 alumnos y cuenta con una plana de 55 docentes, quienes dictan clases en dos programas de pregrado: Enfermería y Obstetricia.

- Principales incumplimientos -

Según la Sunedu, entre las deficiencias encontradas durante el proceso de licenciamiento se encontró:

Sus instrumentos de planificación no permiten asegurar el cumplimiento de sus objetivos institucionales y académicos.

El área responsable de la gestión de la calidad no cumple con su propósito, lo cual no asegura la sostenibilidad de la mejora continua de la calidad educativa.

La universidad no identifica ni evalúa los riesgos asociados a las actividades que se desarrollan en sus laboratorios y talleres vinculados a los programas académicos, poniendo en riesgo la seguridad de quienes hagan uso de ellos.

Durante la evaluación no se pudo corroborar el desarrollo sostenido de investigación. No existen políticas de investigación formativa, tampoco mecanismos y procedimientos para la evaluación, seguimiento y monitoreo de sus fondos concursables de investigación.

Sus órgano de investigación no se encuentra claramente definido y algunas de sus instancias no evidencian un funcionamiento efectivo. Adicionalmente la universidad no posee docentes CTI-Vitae que evidencien una conducta responsable en la investigación.

La universidad evidenció, en el periodo 2017-2018, limitaciones para garantizar que sus proyectos de investigación sean seleccionados y aprobados bajo estándares de rigurosidad e imparcialidad, propios de la actividad investigadora.

No cuenta con el porcentaje mínimo exigido de docentes a tiempo completo y tampoco cuenta con docentes ordinarios. Asimismo, no demostró una efectiva regulación de sus procesos de selección, evaluación de desempeño y renovación docente.

No cuenta con personal para garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios complementarios de la formación y del servicio educativo universitario (tópico, sociales, psicopedagógicos, culturales y de seguridad y vigilancia).

La casa de estudios carecía de mecanismos para identificar las características laborales y académicas de sus estudiantes y egresados, lo que impedía realizar un diagnóstico de sus necesidades y de su situación.