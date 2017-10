El domingo último salvó a su pasajera de una violación sexual en San Juan de Miraflores. Todo lo hizo solo, ya que hasta la Policía le dio la espalda en dos oportunidades. Desde ese momento se ha convertido en el héroe de su familia y hasta muchos desconocidos se le acercan para saludarlo y reconocer su valerosa acción.

Sin embargo, ahora lo embarga una profunda preocupación. “Temo por mi vida y la de mi hijo de 8 meses”, nos dijo. La razón: su agresor se encuentra en libertad.

José Antonio Halanoca Mamani, de 26 años, que se desempeña como taxista desde hace cuatro años, recogió a su pasajera a la salida de una peña de San Juan de Miraflores. “Ella estaba mareada y un tipo subió al carro con ella. En el camino escuché que él le insistía para bajar en un hotel y ella se negaba”, indicó.

QUERÍA DEJARLA SANA Y SALVA, PESE A AMENAZAS



“Estuvieron discutiendo buen rato. Luego veo por el espejo retrovisor que la abraza fuertemente del cuello y después de unos minutos ella se desmaya. Me dice que los deje en un hotel y yo me niego. Me ofrece, S/50, S/100 y hasta s/200. Yo le dije que no iba a dejar sola a esa mujer en ese estado”, afirmó Halanoca Mamani.

“Me dijo que tenía una pistola, que me iba a matar, que tenía mucho poder y contactos. Pero yo solo pensaba en dejar a la señorita sana y salva en su casa”, prosiguió el joven taxista quien detalló que en ese momento vio a un patrullero de la Policía y les dijo a los agentes que iban a matarlo, que pensaban abusar de una mujer, pero como respuesta recibió una total indiferencia.

José Antonio Alanoca Mamani quedó desfigurado al intentar evitar que su pasajera de ser violada. (Captura de video)

POLICÍA INDIFERENTE

“Me dijeron que siga conduciendo, que me resguardarían hasta llegar a la casa de la chica. Avanzamos dos cuadras y ellos se desviaron hacia otro lado”, sostuvo.

El taxista continuó pese a las amenazas de Sergio Huamán, quien trabaja en construcción civil. La mujer, que comenzaba a retomar el sentido, lo agarró del hombro y le suplicó que no la dejara sola. “Cuando llegamos a su casa, este sujeto no la dejaba bajar. La chica aterrada se pasó hacia adelante, intentó bajar y nuevamente se lo impidió. Yo le dije al sujeto que no haga problemas y él me dijo ‘bájame tú, si puedes’”.

“Me doy la vuelta para sacarlo y él parecía bajar sin oponer resistencia. Me volteo y recibo un golpe en la nuca. Quiero reaccionar y con una piedra me golpea la frente y pierdo el conocimiento”, sostuvo el taxista. Detalló que pese a que estaba ensangrentado, el sujeto siguió golpeándolo en la nuca y en el pecho.

LO ENGAÑAN Y SIGUEN GOLPEANDO

Tras unos minutos, el taxista despierta y ve a la mujer y a su agresor discutiendo. Aprovecha para escapar y pedir ayuda, pero se topó con la persona equivocada. “Un joven me dice que me va ayudar a retenerlo hasta que vengan los serenos, pero era mentira. Los dos se conocían. Me comienzan a golpear hasta privarme”, sostuvo Jose Halanoca.

El taxista, en un acto de supervivencia, esperó un descuido de sus agresores y logró subir a su auto. Al momento que huía le lanzaron ladrillos que terminaron destrozándole el parabrisas. En su camino pidió ayuda, una vez más, a la Policía. “Llamé al 105 y me exigían un número de casa del agresor. Les dije que ese lugar estaba dividido por manzanas, pero ellos querían un número. Al final me cortaron la llamada”, precisó.

Producto de esta pesadilla que le tocó vivir, Halanoca Mamani terminó con más de 55 puntos en la cabeza, nuca y pómulo. Pese a sus graves heridas, la Fiscalía ha considerado que sus heridas fueron leves. Ahora este taxista tiene miedo de que el hombre que prometió asesinarlo, pueda atentar contra su familia.

Taxista que quedó desfigurado por evitar que sujeto viole a mujer teme por su vida. (Captura de TV)

PIDE PROTECCIÓN

“No quiero dinero, solo pido justicia. No puedo estar tranquilo, ni trabajar, si no estoy seguro de que mi esposa y mi hijo van a estar bien”, afirmó.

En estos momentos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ya se ha hecho cargo de este caso. La abogada María Cortez nos informó que ya están tramitando las garantías para el taxista y su familia.

De otro lado, afirmó que la mujer que iba en el taxi, ya ha puesto una denuncia por intento de violación, en contra del trabajador de construcción civil. El caso lo viene investigando la Segunda Fiscalía de Lima Sur.