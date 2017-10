Taxista queda desfigurado pero evita que pasajera sea violada [VIDEO]

Un valeroso taxista terminó con el rostro desfigurado y tuvieron que colocarle 50 puntos en todo el rostro para suturar las heridas que sufrió por intentar evitar que su pasajera se violada. El hecho ocurrió en San Juan de Miraflores.

Según contó José Antonio Alanoca Mamani, una mujer le solicitó sus servicios al salir de una peña de Villa El Salvador, pero luego que ella abordara su vehículo, un sujeto (identificado como Sergio Huamán Jorge) se subió sin permiso y comenzó a hostigarla.

La joven, que estaba en aparente estado de ebriedad, le pidió al taxista que no la deje sola. El presunto violador le ofreció dinero al conductor para que lo dejara con su víctima en un hostal, pero este se negó a recibir los S/200 que quería entregarle.

Tras la negativa de Alanoca Mamani, el agresor intentó amedrentarlo asegurando que tenía un arma de fuego y que lo iba a asaltar, pero el taxista continuó negándose a dejar a su suerte a la mujer. Esto ofuscó a Huamán Jorge, quien intentó obligar a la pasajera a que se baje del vehículo.

Alanoca Mamani decidió frenar para auxiliar a la mujer. En ese momento, el sujeto lo golpeó en la cabeza por la espalda y luego le lanzó una piedra en la cara y siguió atacándolo, lo que hizo que perdiera el conocimiento por varios minutos.

“No me arrepiento de haberla ayudado porque también tengo hermanas y no me gustaría que les hagan eso. Además me dio pena el estado en el que estaba la señorita", indicó el valiente conductor.

Ministerio de la Mujer le brindará atención

Tras conocer lo ocurrido, la ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca destacó el acto valiente de José Antonio Alanoca Mamani al defender a su pasajera de un violador. "Esto nos demuestra que hay hombres que nos acompañan en nuestra lucha contra la violencia", dijo.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio de Salud (MINSA) vienen coordinando la atención integral del joven taxista que puso en riesgo su integridad para evitar que la mujer sea víctima de violación sexual.

"Hombres como este taxista José Antonio valen muchísimo y nos devuelven la esperanza de que el Perú, no es un país de violadores, sino de grandes hombres que protegen a las mujeres. Gracias, José Antonio por tu gran valor!", destacó Choquehuanca.