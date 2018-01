Javier Rezabal Pérez es el conductor de taxi por aplicativo acusado de violación sexual por una estudiante universitaria de 24 años. En su denuncia, realizada el pasado 7 de enero, la joven relató que utilizó el aplicativo Taxi Beat para un viaje de su centro de trabajo, en Surco, a Breña, sin imaginar que pasaría por la peor experiencia de su vida.

Sin embargo, un reportaje de Punto Final reveló que Rezabal Pérez tenía otras denuncias y que ninguna de las empresas detectó sus faltas.



Según el reportaje, una de las víctimas tiene 24 años y el pasado sábado, cuando salió de su trabajo en un casino, a las 4:30 a.m., pidió un vehículo a través de la aplicación Taxi Beat en la avenida Benavides, en Miraflores.

A los pocos minutos, la joven se desmayó y pasó una hora hasta que despertó y encontró al sujeto abusándola sexualmente. Pese a eso, el taxista denunció a la joven aduciendo que no accedió a pagar el servicio.

Otrs abuso se habría dado en Los Olivos , el pasado 7 de enero. “Esto que me pasó es muy dramático, me ha dejado un dolor muy fuerte. Quiero que me ayuden a hacer justicia”, señala la tercera víctima.



Se trata de una joven estudiante cuya denuncia se encuentra en la comisaría de Sol de Oro. Cerca de las 3:30 de la mañana, ella tomó el taxi junto a un compañero. Después de que él bajó, Rezabal se estacionó en un pasaje.



“Luego ingresó por la parte trasera y me dice que haga todo lo que él decía porque si no me iba a matar”, narra. Después huyó rápidamente, pero las cámaras de seguridad registraron al vehículo.

Las víctimas se encuentran a la espera de justicia. En tanto, el Poder Judicial acaba de dictar nueve meses de prisión preventiva contra el taxista.

El aplicativo Taxi Beat se pronunció respecto al caso del conductor acusado por violación sexual. La empresa de pedido de taxis señaló que el acusado, cuando postuló a la compañía, no presentaba antecedentes policiales.