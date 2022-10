La vida está llena de experiencias y cada una de ellas lleva a un camino diferente. En este proceso, Tamie Tokuda , más conocida como Tamiki, descubrió el arte . Desde que tiene memoria, la vida artística estuvo en su vida y su padre, pues con su influencia nikkei y su arte plástico fue el primer acercamiento que ella tuvo hacia el arte. Por otro lado, su madre quien es de la sierra de Huaraz, la ayudó a conectar con la naturaleza y es allí donde descubrió la pasión por esta. La mezcla de ambas experiencias dio vida a su estilo.

Tamie Tokuda estudió diseño gráfico, pero siempre supo que quería realizar algo más artístico y así fue como comenzó haciendo pequeñas ilustraciones combinando el mundo nikkei con la naturaleza y plasmando en cada una de ellas, la historia de su familia y las experiencias de su vida.

De esta manera, su trabajo llegó a oídos del Festival Internacional del Teatro en Calles Abiertas (FITECA), que se desarrolla durante la primera semana de mayo de cada año, un espacio para expresar la cultura popular, en el sector La Balanza en Comas.

Cuando se presentó le propusieron intervenir un muro de contención, al principio el plan le pareció una locura, ya que nunca antes había realizado algo así, pero aceptó el reto sin dudarlo. Desde entonces viene realizando intervenciones artísticas en la calle.

Para Tamie esta experiencia fue increíble, pero en ese momento no se cruzó por su cabeza la idea de vivir del arte. No pensó que eso fuera posible. Pese a ello, se arriesgó y poco a poco fue metiéndose más en este mundo. En este camino, participó de una muestra colectiva en Tokio, en el Instituto Cervantes y, aunque no pudo estar presente físicamente, su trabajo estuvo ahí.

“La muestra fue colectiva y en mis piezas traté el tema de familia, en unos mates burilados tallados, nunca antes había pintado en este material, fue una forma de seguir explorando y no encasillarme en un solo rubro”, declaró Tamiki.

El arte abrió muchas puertas en su vida, tuvo la oportunidad de trabajar con diferentes marcas y recientemente ha colaborado con Amarás, la nueva marca de Alicorp dirigida al cuidado del cabello, pensado en las condiciones del clima en Perú.

Para Tamie este proyecto fue todo un reto: el concepto era empoderar a las mujeres a través de un movimiento liderado por mujeres muralistas de todo el país que buscan representar la belleza femenina en sus propios términos. Tamie desarrolló un mural en Armendáriz, en el distrito de Miraflores, de tal manera que los arbustos representaran el cabello de las mujeres.

“La intervención de los espacios es un tipo de arte en el que hay mucho espacio para la creatividad, así que me animé a colaborar con la marca en este proyecto porque creo que compartimos un objetivo similar: el de empoderar la belleza femenina a través de distintas formas de arte”, recuerda Tamie Tokuda.

Para este trabajo desarrolló un personaje con facciones mixtas, ya que las peruanas tienen un poco de todo y eso quiso expresar. Es un rostro que representa lo criollo, para el cabello tomó los ‘dreads’, un estilo bello que ella considera como una forma de expresión.

Tamie busca innovar manteniendo su esencia y su más reciente trabajo es muestra de ello, pues buscó enfocar el arte como representación del amor propio. Así, a través de su estilo, está camino a convertirse en una referente del arte urbano en el país.