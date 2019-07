Susy Díaz denuncia agresión física de su expareja: "Me jaloneó del pelo y me tiró al suelo"

Susy Díaz ha realizado una denuncia grave. La animadora y actriz cómica asegura que su expareja sentimental, Walter Obregón, la agredió físicamente luego de que ella anunciara el fin de su relación sentimental.

El caso ocurrió el último domingo, luego de que Díaz anunciara mediante sus redes sociales que se había separado de Obregón.

De acuerdo con sus declaraciones a 'El Popular', Walter Obregón fue a buscarla a su casa para increparle el motivo de la publicación. Tras empezar a discutir, la situación empeoró luego de que él la habría tomado de sus cabellos.

"Me jaloneó del pelo y me tiró al suelo. Tuve que pedir ayuda a los vecinos para que llamen a la Policía. Se molestó porque publiqué que él y yo habíamos terminado cuando íbamos a cumplir un año", declaró.

El motivo de su separación, según la también excongresista de la República, fue porque Obregón cambió su conducta. "Yo quiero un hombre que me dé paz y tranquilidad. Este no es el primer pleito. Ya le di una segunda oportunidad, pero no todo el tiempo iba a perdonarlo", añadió.

Susy Díaz, inclusive, tuvo que hacer uso de su cuenta en Twitter para pedir apoyo. El tuit preocupó a sus seguidores:

"Yo le he agarrado miedo. Nunca lo había visto así. No se puede vivir así con una pareja, eso no es vida", aseguró luego de confirmar que Obregón ya no cuenta con las llaves de la casa y que sus familiares fueron a ayudarla tras este caso de violencia.