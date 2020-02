La exgerenta de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria, Susel Paredes , se mostró indignada luego de conocerse que el actual subgerente de la cartera que ella administró en el distrito, Filiberto Campos Huamán, fue capturado por la Policía debido a que pertenecía a la banda de tráficos de terrenos ‘La Jauría de Lima Sur’.

En comunicación con Perú21, Susel Paredes afirmó estar desconcertada porque “eso está destrozando mi trabajo”. Además reveló que nunca supo quiénes la iban a reemplazar en su trabajo para la Municipalidad de La Victoria.

“Es un escándalo completo, estoy completamente indignada y desconcertada porque esto está destrozando mi trabajo. ¿Cómo pueden haber escogido a este señor?”, refirió a Perú21.

“Nunca supe que me iba a suceder en el cargo, yo nunca en mi vida lo he visto. Yo hablé Enrique Aguilar y me dijo que estaba buscando a un subgerente, no sé quién lo ha recomendado. Quién lo haya recomendado tiene que responder porque le han hecho un daño a La Victoria, que es un distrito que yo aprendí a amar con toda el alma”, agregó.

Como se sabe, esta mañana fue detenido el alcalde de Punta Negra, José Rubén Delgado Heredia, ‘Lobo’, acusado de ser el cabecilla de una banda que usaba el municipio para traficar terrenos dentro de esa jurisdicción.

Junto con Delgado fueron detenidas otras diez personas, entre ellas Filiberto Campos Huamán, nada menos que el subgerente de Fiscalización y Control de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Victoria.

“Me siento indignada, ¿cómo van a tener un filtro tan malo en una subgerencia tan delicada que es donde más corrupción hay? Estoy destrozada, todo nuestro trabajo, este señor lo iba a destruir, ahora está detenido, es una organización criminal, no estamos hablando de un pequeño grupo de delincuentes, esto es una cosa grande, hay un coronel de la policía, un comisario, el alcalde, los gerentes, entre ellos, este señor”, refirió Susel.

¿QUIÉN ELIGIÓ AL INTEGRANTE DE ‘LA JAURÍA DE LIMA SUR’ A LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA?

Susel Paredes, quien ahora es la gerenta de Fiscalización de la Municipalidad de Magdalena del Mar, reveló que la responsable de escoger a los funcionarios es la gerencia municipal que se encuentra a cargo de la señora Yanina Abanto.

“Ella es la que entrevista y define, al final el alcalde es el que firma la resolución de designación”, precisó.

Perú21 intentó comunicarse con Yanina Abanto, pero no obtuvo respuesta.

- La Municipalidad de La Victoria indicó que cesó de su puesto a Campos Huamán apenas se conoció el hecho.