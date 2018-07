Susel Paredes tras recibir ataques homofóbicos en redes sociales: "No tengo miedo"

Los insultos por su orientación sexual no terminan para la abogada Susel Paredes , quien postula a la alcaldía de Magdalena .

Pese a recibir a diario ataques, la abogada y activista por los derechos LGTB aseguró que no se va a detener en su aspiración al sillón municipal.

"Estos ataques ya vienen desde hace varios días. Me dicen: '¿Te llamaremos señor o señora?', ya se pasan de la raya. Pero yo no puedo debatir políticamente con alguien que insulta. Lo que estuve haciendo en las páginas de Facebook, donde me atacan, es poner links para que lean mis propuestas. Nadie puede impedir mis derechos políticos para postular a la alcaldía por mi orientación sexual", declaró la abogada a Perú21 .

Susel Paredes también está segura de que los comentarios negativos le está ayudando en su campaña política y no restando como muchos apuntan.

"No creo que sea así (la perjudique), al contrario, es una muestra que estoy mejor de lo que pensaba , porque se están tomando el trabajo de investigar todas las entrevistas que me han hecho y adjuntan las fotos para atacarme", señaló.



"Como yo soy activista, no tengo miedo. Si estuviera en el clóset, seguro me golpearían, pero todos estos ataques me empoderan. Yo no tengo nada que ocultar. Lo que tenemos claro es que esta sociedad ha mejorado su sistema inmunológico; es decir, a este tipo de acciones, ya hay una reacción y me alegra. Ahora hay gente que quiere votar por mí", agregó Susel.

Paredes postuló al Congreso en las campañas de 2006 y 2011, pero no tuvo éxito. Luego trabajó al lado de Susana Villarán en la Municipalidad de Lima y posteriormente en el Ministerio del Interior.