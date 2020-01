Susel Paredes inició este lunes sus labores como la flamante subgerenta de Fiscalización de la Municipalidad de Magdalena del Mar.

La funcionaria dejó un momento sus acciones durante su primer operativo en el distrito y reveló la preocupación que sentía su madre y su esposa, cuando ella cumplía sus funciones en su puesto de la Gerencia de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria.

"Mi mamá lloraba cada vez que me veía en la televisión, tenía que llamarla para decirle que todo estaba controlado”, comentó para Canal N.

En cuanto a su esposa, contó que ella le daba sus herramientas para protegerse ante cualquier ataque que pudiera ocurrir durante sus diligencias.

“(Mi esposa) me compró mi casco, el chaleco antibalas a medida, puedes imaginar la angustia que han vivido durante un año”, remarcó.

Paredes fue consultada sobre si el motivo de su renuncia a su cargo en La Victoria estuvo relacionado con los riesgos que involucraba. “No, porque he tenido un buen dispositivo de seguridad. Me he cuidado mucho, mi vida social se redujo a la nada realmente”, aseguró.

Susel Paredes