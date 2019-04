Susel Paredes y Gracia Aljovín: Una historia de amor a pesar de los prejuicios [VIDEO]

Abogada, gerente de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria , política y activista por los derechos de la comunidad LGTB . Susel Paredes ha sabido ganarse el cariño de la gente por sus ganas de cambiar a nuestro país para mejor.

El primer gran reto de Susel fue confrontar a su conservadora madre, quien esperaba que siguiera sus pasos en la medicina. Pero ella prefirió el Derecho y la actuación.

Esta última profesión le valió gran reconocimiento a nivel nacional, apareciendo en varias obras de teatro y algunas famosas telenovelas en los años 90, principalmente por su participación en la entrañable 'Carmin'.

Tras una serie de relaciones, enamorados y hasta 'choques y fugas', como ella misma menciona, se dio cuenta que era lesbiana y decidió asumirlo con coraje y determinación.

Autodefinida como monógama consecutiva, Susel estuvo con algunas chicas y luego de ganarle a los prejuicios de la gente, logró uno de los más grandes objetivos que muchos tienen en mente: casarse con el amor de su vida, Gracia María Aljovín.

Sin embargo, fue idea de Gracia. Ella es la que tomó la iniciativa y pidió dar siguiente paso en su relación con Susel. Una relación con altos y bajos como cualquiera, pero en la que predomina el amor. Y así demostrar que el amor entre dos mujeres no es ni pervertido, ni sórdido.

Sin embargo, no lo pudo hacer en su país, pues en este, ese tipo de uniones no son legales. Es por eso que viajó a Miami, en donde no es requisito ser ciudadano para acceder al matrimonio. Y en medio de una modesta ceremonia, se unió para siempre con Gracia, abogada e hija del ex fiscal de la Nación, Miguel Aljovín.

Ahora, la pareja se ha propuesto desafiar a todo aquel que se interponga en su camino por ser una pareja consolidada y reconocida en el Perú. El Poder Judicial ya aprobó el primer paso a fin de que se reconozca en nuestro país su matrimonio, y ellas no están dispuestas a ceder ni un paso.

El Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundado el proceso de amparo interpuesto por dicha pareja contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

"Es una conquista para los derechos humanos de las personas en el Perú. Estamos Muy contentos. Esto empezó el 4 de agosto de 2016, nos casamos en Miami, pedimos que se inscriba en el Reniec y en la vía administrativa nos lo negaron. Presentamos el amparo y en primera instancia salió favorable. Quiero que la comunidad sepa que si el Congreso no puede, El Poder Judicial es otra opción", refirió Susel.

"Atrévanse y salgan del closet", agregó enérgica, en referencia a las parejas que todavía viven bajo el estigma del prejuicio.