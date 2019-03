Susel Paredes sobre emolienteros en Gamarra: "Los que están autorizados y paguen tasa municipal ingresarán"

Esta mañana, el emporio de Gamarra reabrió sus puertas tras el cierre temporal por tres días dispuesto por el alcalde de la Municipalidad de La Victoria, George Forsyth. Ante esto, algunos emolienteros indicaron que no se les permitía el ingreso debido al aumento de la tasa municipal.

“El motivo es económico. Nosotros pagábamos a la caja de la municipalidad 10 soles diarios y ahora el sub gerente de Comercio Informal y Mercados, Mauricio Mautino, nos ha subido a 25 soles diario. No estamos de acuerdo porque tenemos una ley y una ordenanza”, señaló uno de los emolienteros Jorge Trujillo.

Ante esto, la Gerenta de Fiscalización de La Victoria, Susel Paredes, sostuvo para América Noticias que solo “los que están autorizados y paguen la tasa municipal ingresarán al emporio de Gamarra”.

Asimismo, sentenció que los emolienteros tienen que pagar la cuota pues la cantidad de basura que producen "es inmensa".

"Las cosas han cambiado, Desarrollo Económico tendrá que explicar por qué la basura que produce un emolientero es inmensa, ellos usan vasos de plástico, bolsitas (…) Tienen que pagarle a la municipalidad lo que cuesta mantener la limpieza", comentó.

Entre tanto, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, quien llegó muy temprano a Gamarra, indicó que “se analizará el incremento de la tasa municipal” con el Gerente de Desarrollo Económico de la comuna.

“Hay que ver a cuánto está el metro cuadrado en la calle y cuánto está en Gamarra. Entonces, hay que ver un tema equitativo, el comerciante formal paga el metro cuadrado, la carretilla invade probablemente uno a dos metros”, señaló Forsyth para el mismo medio.

“La realidad es que nos tenemos que adecuar a la ordenanza que viene de Lima, pero definitivamente vamos a cobrar lo más alto posible”, indicó.



El gerente Gerente de Desarrollo Económico de La Victoria, Alexander del Río, señaló que los emolienterios que no se les permite el ingreso es porque no tienen un convenio vigente.

"Eso del cobro de los 25 soles es falso, los señores no tienen convenio vigente. Los únicos que tienen convenio son dos asociaciones, uno de lustrabotas y el siguiente es de otra asociación de emolienteros.", señaló.

El sub gerente de Comercio Informal y Mercados, Mauricio Cabero, informó que "al no tener un convenio vigente con la actual gestión no podrán ingresar al emporio hasta que cumplan lo establecido con la ordenanza N°298".

"Ellos han efectuado un pago irregular en la gestión anterior porque no había un convenio vigente. En estos momentos ya hay otra ordenanza y se tiene que cumplir", señaló.