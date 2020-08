Sin rodeos. La actual jefa de fiscalización de Magdalena del Mar, Susel Paredes arremetió contra Arón José Cotrina Gómez, el joven que insultó y discriminó a los serenos que lo intervinieron tras notar que no usaba mascarilla, la cual contribuye a reducir las posibilidades de un contagio del nuevo coronavirus (COVID-19).

De acuerdo con la mencionada municipalidad, Arón Cotrina Gómez paseaba a su mascota en el malecón Miguel Grau sin hacer uso de la mascarilla. Ante esto, los serenos le pidieron que regrese a su vivienda, pero este se negó.

“No es obligatorio (el uso de mascarilla), yo sé los intereses. Que me pongan la multa, no me importa, mi viejo lo paga. No voy a regresar a mi casa porque mi perro está paseando”, argumentaba el joven, quien no tuvo reparos en insultar a los trabajadores.

“No jod*** serranos igualados (...) No jod*** serranos de m***, indio asqueroso (...) Me importa un pepino (el uso de mascarilla)”, respondió ante la intervención de los serenos municipales.

Al ser consultada sobre su opinión sobre el actuar del sujeto, Susel Paredes manifestó toda su molestia por la actitud de Cotrina: “Ese señor que es un presunto delincuente, es un pobre infeliz, huachafo, que encima de ser racista, usa palabritas en inglés. Es un pobre huachafo ese pata, un pobre huachafo que ha cometido un delito. Eso de ‘rochesito’, ‘sorry’, es un remedo de pituco, un ser infeliz”, expresó la funcionaria durante una entrevista con ATV noticias.

“Es un delincuente que con sus disfuerzos se burla de nuestro personal que ha estado y estamos todos los días en el campo protegiendo a los vecinos”, agregó Paredes.

“Sorry a los serenazgos”

Arón José Cotrina Gómez, apareció pidiendo disculpas, luego de viralizarse el vídeo donde lanza frases discriminatorias a los trabajadores municipales. “En realidad, sorry a los serenazgos. Yo entiendo que están haciendo su trabajo, les dan órdenes, entiendo, pero no quería faltarles el respeto”, aseguró.

susel paredes en ATV noticias