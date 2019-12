Susel Paredes, gerente de fiscalización de La Victoria, lanzó una contundente advertencia a los comerciantes informales de Gamarra y aseguró que en la vía pública del emporio comercial no puede venderse “ni un calzón”.

La autoridad edil se pronunció tras los recientes enfrentamientos entre fiscalizadores y ambulantes que buscaban evitar el decomiso de su mercadería, pues en estas fechas por campaña navideña el número de comerciantes informarles se ha incrementado.

“Desde febrero está vigente la ordenanza que no se puede vender nada en Gamarra. Solo periódicos de los canillitas, lustrabotas, emolienteros y los de carretas. La gente no puede vender nada en Gamarra, ni un calzón. Si salen a vender un calzón, se lo vamos a retener. Está prohibido. Desde marzo que hemos liberado Gamarra, no se puede vender nada. Si ellos salen a vender algo, saben que se lo vamos a retener”, precisó.

Asimismo, Paredes aseguró que se mantiene firme en la recuperación de los espacios públicos en el emporio comercial durante las fiestas de fin de año.

YA ESTABAN ADVERTIDOS

En la quincena de noviembre, Susel Paredes, a bordo de un patrullero y con un megáfono comenzó a solicitar a los comerciantes informales que se retiren de los jirones Huascarán y Misti. Esto, como parte de una sensibilización a fin de que los comerciantes abandonen el lugar que desde tempranas horas de la mañana se encuentra abarrotado de productos.

“Esta es la llamada ‘feria mañanera’ que empieza a las cuatro de la mañana y se quedan hasta las siete. Conforme viene la Navidad, quieren quedarse más y más. Está prohibida. No hay permisos para esta feria deben retirarse. Vendremos todos los días”, señaló.

La funcionaria indicó que los informales pueden acudir al municipio de La Victoria para empadronarse y acceder a los mil 500 espacios. “Tenemos espacios en la plaza. Vamos a venir todos los días para que asuman que ya no vengan aquí la calle. Es una 1 UIT y retención de mercadería en caso no cumplan con desalojar el lugar”, agregó.