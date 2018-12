Vecinos de Surquillo denunciaron que el buzón sin tapa de un canal de regadío, ubicado en el cruce de la avenida Intihuatana y la calle Modigliani, pone en peligro a quienes circulan por el lugar.

Según indicaron en RPP, el buzón es usado para abastecer a los camiones cisterna que recogen agua para regar los parques del distrito. Los denunciantes detallaron que los trabajadores dejan el pozo sin tapa durante el día y la noche.

“Vienen los camiones cisternas a recoger el agua y a veces lo dejan abierto (el buzón). En la noche cualquier persona pasa por acá”, sostuvo un vecino.

Asimismo, refirió que se trata de un peligro inminente no solo para adultos, sino también para niños, ya que cerca del lugar hay un centro educativo.

Otra vecina manifestó que la zona es oscura de noche, perjudicando aún más la visibilidad del canal de regadío.

“Esto (el buzón) de noche no se logra apreciar, es oscuro. Yo vivo al frente y a veces suelo cruzar y no me percato de este hueco, pero el que no vive acá y no lo conoce puede caer y es un hueco profundo”, afirmó.



