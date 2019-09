Francesca Zignago, exparticipante de ‘Esto es Guerra’ y sobrina del cantante Gian Marco, fue víctima de un violento asalto en el distrito de Surquillo. Según su testimonio brindado a Latina, el atraco ocurrió prácticamente en la puerta de su casa.

La actriz y también modelo brindó detalles del momento exacto en el que dos sujetos la amenazaron con armas de fuego para quitarle su camioneta, teléfono móvil y billetera.

“Es algo que me ha dejado en shock. Llegaba de mi casa después de recoger a mi hermanita en su clase de baile. Un auto negro con lunas polarizadas me cerró el pase y me apuntaron con pistolas. Nos bajaron del carro, nos quitaron los celulares y billeteras. Me quitaron la llave y se fueron. Eran dos y estaban encapuchados. Eran peruanos porque no tenían dejo”, precisó.

“Me dijeron: ‘No grites. Si dices algo, te matamos’. Mi hermana tiene 13 años y por eso no hice nada que la ponga en riesgo”, agregó.

Minutos después del asalto, otro crimen de la misma índole ocurrió en el distrito de Surco, pero esta vez la víctima fue un joven empresario.

Por su parte, las autoridades se han comprometido con Zignago y ya iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los sujetos responsables del asalto.