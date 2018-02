Más testimonios salen a la luz en contra de César Alva Mendoza , el asesino confeso de una niña de 11 años en San Juan de Lurigancho . Susy y María, desde el anonimato, denunciaron a este sujeto de haberlas ultrajado sexualmente y no haber encontrado justicia tras el espantoso suceso del que fueron víctimas.

"NO VAS A SALIR CON VIDA"



María tenía 17 años cuando fue víctima de César Alva Mendoza, a quien, por infortunio del destino, conoció tras perderse en las calles de SJL por haber tomado el bus equivocado. Entonces, le pidió un sol para su pasaje y este prometió ayudarla.

"Él, haciéndose pasar por una buena persona, me dijo 'te voy a ayudar', y me subió a un carro desconocido y me llevó a su casa. Me agarró a la fuerza y me arrastró a su cama y me dijo 'cállate porque si no de acá no vas a salir con vida'", contó entre sollozos.

Hoy tiene 20 años, y pese a haber sentado la denuncia ante las autoridades, no logró nada. "No tenemos posibilidades... Por eso lo dejamos allí", agregó desesperada.

"FISCAL ME DIJO QUE LO ENCUBRÍA"



Era setiembre del 2016, cuando Susy decidió ir a San Juan de Lurigancho para cobrar una deuda en una casa multifamiliar. De pronto, en su camino se interpuso César Alva Mendoza, que, al verla sola, la cogió del cuello, le tapó la boca, arrastró su cuerpo hacía su cuarto y la amenazó con una tijera.

"Fuimos a buscarlo con mi esposo pero ya no estaba (en la casa multifamiliar)", expresó indignada. Desde entonces, y con el apoyo de su esposo, lo buscaba hasta esta última semana que escuchó su nombre por televisión. "Me dio escalofríos", añadió.

El caso de María llegó al Ministerio Público, pero siquiera se emitió una orden de captura e incluso la acusaron de encubrir a su propio agresor.

"Le dije (al fiscal) tengo miedo por mi hija y este me expresó que de repente lo conocía y lo estaba encubriendo. Míreme fiscal... Él me ha lastimado", contó la joven mujer.



Por eso, ahora solo espera que la justicia ordene una condena memorable en contra de este sujeto. "Ellos tienen madres, hijas, sobrinas y no les gustaría (que les pase lo que ocurrió conmigo). Por eso, les pido que se pongan fuerte con los violadores", señaló finalmente.