El venezolano que persiguió, golpeó y tiró al piso con violencia a su pareja en Surco lloró durante su traslado a medicina legal como parte del proceso por violencia familiar que le abrió el Ministerio Público.

Edison Jesús Romero Montiel (35) agredió salvajemente a su conviviente identificada como Doris (52) en las inmediaciones de la urbanización San José. El grave incidente sucedió la madrugada de este lunes.

Cámaras de seguridad del distrito captaron a la víctima intentado huir del extranjero pero este logra alcanzarla, la agarra de los pelos y la bota al piso. Seguidamente, la alza y la vuelve a tirar al piso con más rudeza.

La PNP capturó al sujeto en medio de la indignación de la agredida y de sus vecinos.

“ME MANIPULA, ME AMENAZA”

En declaraciones a la prensa, la perjudicada detalló el calvario que experimenta con el hombre, con quien vive hace diez meses. En su manifestación, Doris denunció al venezolano y pidió ayuda a las autoridades.

“Convive conmigo y sin embargo tomaba casi continuamente y fumaba. Y como yo no le compraba (lo que quería) a veces se alteraba. Me exigía, me manipulaba, me amenazada. Tengo videos, pruebas, audios. Quisiera que me ayude la Policía y la Fiscalía”, señaló.

#AHORA | Agentes de la @PoliciaPeru ubicaron y capturaron al ciudadano venezolano Edinson Romero Montiel (35), quien agredió salvajemente a su conviviente esta madrugada, en #Surco. La víctima se encuentra recibiendo asistencia por parte de la #PNP. #LaPNPnoSeDetiene pic.twitter.com/RC6YExXBLO — Mininter Perú (@MininterPeru) 20 de enero de 2020