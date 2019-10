Ya no solo ocupan calles para ofrecer sus servicios o convertirlas en improvisados paraderos. Los taxistas en moto –un servicio informal que crece en Lima– ahora también toman las vías públicas para enfrentarse entre ellos por pasajeros, poniendo en riesgo la vida de vecinos y transeúntes.

Esto fue lo que ocurrió ayer en Santiago de Surco, donde dos bandos de motociclistas desataron una batalla campal con palos y piedras, afectando a vehículos particulares que se desplazaban por la zona.

El hecho ocurrió a las 7:45 a.m. en la cuadra 6 de la Av. Paseo La Castellana, adonde llegaron más de 40 conductores de este servicio informal. Todo fue captado por las cámaras de seguridad.

La Municipalidad de Surco informó que se trata de los motociclistas que operan en los alrededores del óvalo Higuereta, en la estación Los Cabitos del Metro de Lima. Se detuvo a 14 de estos conductores, entre ellos extranjeros.

FALTA DE CONTROL

Para el experto en temas de transporte Lino de la Barrera, “es la autoridad la que no está encontrando la fórmula para controlar esta situación. Esto es una acción multidisciplinaria, porque aquí no solo se trata de serenos o policías. Este servicio incluso se oferta por Internet, y hay que poner reglas para que no crezca más”.

“Ya tuvimos el proceso del auto colectivo que se ha vuelto inmanejable y ahora con esto el panorama del desorden es total”, refirió el especialista.

Dijo que es evidente que “el atributo esencial que están vendiendo estas personas es la velocidad para conseguir llegar al destino a más corto plazo y cualquiera sabe que, siendo la velocidad la principal causa de muerte por accidentes de tránsito, estamos exponiendo a eso a quienes usan el servicio”.

TENGA EN CUENTA