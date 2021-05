Un patrullero de la Policía Nacional de Surco chocó esta madrugada contra un vehículo estacionado en la cuadra 4 del Jr. Bolognesi, en Surco. Producto del accidente, otros tres autos resultaron dañados.

“Ha sido como a las 12:30 de la madrugada que sentí un golpe, salgo y el patrullero estaba empotrado en mi carro, y al golpear mi carro ha golpeado los tres carros de más adelante”, reveló David, uno de los dueños perjudicados, a Latina.

Indicó que, tras el accidente, los agentes llamaron a su seguro para que corra con los gastos de reparación de los cuatro vehículos. “Vino un hombre como a las 2:30 a.m., tomó fotos y nos dijo que el parte policial estaba en la comisaría y que a las 12 del día (de hoy) vayamos a recogerlo. Y que después el seguro arreglará, señaló.

No obstante, el agraviado indicó que producto de este accidente su hermano se ha visto perjudicado, pues el utiliza su vehículo para hacer el servicio de taxi. “Mi hermano es el que trabaja el carro. Pierdo tiempo, plata. Porque me dicen que el análisis del seguro es de 30 días, y ¿de ahí para que me arreglen el carro?”, manifestó.

David señaló que no es la primera vez que este tipo de accidente ocurre en la zona. “No es la primera vez, la semana pasada otro patrullero chocó contra un poste y mes y medio atrás dos patrulleros chocaron entre ellos”, aseveró.

