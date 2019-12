En los últimos días, el nombre de María Soledad Olivares Baca se ha visto envuelto en polémica. La mujer (36) lanzó insultos racistas y maltrató al conserje de un edificio en el distrito de Surco. La grabación de los hechos, viralizada en redes sociales, la muestra vociferando contra el trabajador del inmueble.

En conversación con 24 Horas de Panamericana, Olivares Baca se disculpó por su comportamiento, pero sus declaraciones dejaron mucho que desear.

“Yo me disculpo realmente si es que han pensado que soy déspota, que soy una persona que se cree más. Es más, me creo menos que mucha gente, y la verdad es que no considero que, por raza, la gente sea uno más que otros y menos por situación laboral”, señaló.

Asimismo, la mujer aseguró que no insultó al conserje y consideró que “hay un poco de sensibilidad respecto a este asunto del racismo".

“Yo no soy racista, yo no considero que la palabra cholo sea una mala palabra, yo creo que no es un insulto, deberíamos sentirnos orgullosos los que son así (…) porque realmente no es un insulto, solamente que lo que vino después, decir cholo de m…, eso sí está mal, se nota fuerte. Me parece que hay un poco de sensibilidad respecto a este asunto del racismo.. (...) Se ha visto así, pero yo no he querido ser racista, yo tengo muchos amigos así”, precisó.

Según Olivares Baca, lo que le dijo al trabajador del edificio fue una reacción tras haber sido encarada por él cuando pidió que sus vecinos bajen el volumen de la música porque sus menores hijos no podían dormir.

Hace unos días, el despreciable comportamiento de una mujer indignó a todos. Todo empezó como un reclamo, pero terminó con despreciables frases racistas y clasistas hacia el conserje de la torre dos del condominio ubicado en la cuadra tres del jirón Las Uvas en Surco.

“Cholo de mierda. Tú eres un cholo retaco que ni siquiera haces tu función. Me retiro cuando me da la gana eres un cholo de mierda. Pobre diablo. Eres un pobre diablo. Mira cómo terminas de conserje toda tu vida. Qué triste ¡Soy más que tú! Porque tengo un poco más cerebro para ser algo más que tú”, le dijo la iracunda mujer.

En otros videos de agosto de este año se observa cómo María Soledad Olivares Baca insulta a una de sus vecinas y la compara con un cuy con el objetivo de descalificarla. La víctima contó a las cámaras que también intentó golpearla con un florero.

“'Ya estoy harta de esta cara de cuy', decía por mí y agarró el florero, me lo quiso tirar. Me insultaba, me decía ‘serrana de mierda’, ‘chola de mierda’, ‘¿cómo puedes vivir aquí? Anda a tu cerro o debajo del puente’”, contó la mujer que tuvo que soportar estos insultos por, al menos, seis meses.

