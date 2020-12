Una mujer denunció que fue brutalmente agredida por su esposo, identificado como Fernando Luis Arias Salvador, la noche del domingo en la puerta de su casa, ubicada en el distrito de Surco. En ese sentido, pidió ayuda de las autoridades, pues teme por su vida, según informó América Noticias.

De acuerdo con la víctima, Marielena Cabrera, indicó que la acción violenta ocurrió luego reunirse con sus primas el último domingo. Añadió que cuando descendió del taxi para ingresar a su casa, no imaginaba la presencia de su esposo, quien le insultó, le jaloneó el cabello y la tiró hacia el suelo, tal como se observa en las imágenes del citado medio.

“Quería llamar a la policía y me quitó el teléfono, entonces me agarra el cabello y me tumba, me pisó la cabeza. El taxista que me trajo le pedía que me suelte y él decía que yo era una maldita”, declaró la mujer.

Además, precisó que tras los gritos de auxilio, llegaron los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y serenos de la Municipalidad de Surco, pero no detuvieron al agresor. Dijo que solo le pidieron que se retire del lugar.

Marielena Cabrera indicó que no es la primera vez que es víctima de violencia por parte de Fernando Arias Salvador. Ella sostuvo que lo ha denunciado en tres oportunidades y solo ha logrado una orden de alejamiento.

“La Policía le dijo que no lo podía dejar entrar a la casa porque hay una orden de alejamiento, pero no lo detuvieron”, sostuvo.

En ese sentido, instó el apoyo de las autoridades competentes, pues teme que su agresor vuelva a lastimarla.

