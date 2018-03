Pilar Arvilo, una joven madre, fue víctima de tocamientos indebidos en plena vía pública, en Surco , por parte de un hombre identificado como Juan Diego Flores Perca, de 25 años.

Tras cometer el acto impropio, Juan Diego intentó huir subiendo a un vehículo de transporte público; sin embargo, Arvilo lo persiguió y lo enfrentó sin temor.

“El tipo me mete la mano (en la calle), yo empiezo a gritar y le quería dar con mi cartera, y como justo él levantó la mano para tomar el carro, logra subir a un micro. Desde allí empiezo a grabarlo y él se tapa con la mochila, me decía que él no era. Nadie me ayudó mientras yo lo encaraba”, dijo Pilar Arvildo al noticiero ‘24 horas’.

Debido a los gritos de la joven, la policía llegó hasta el cruce de las avenidas Ayacucho con Tomas Marsano y detuvieron al agresor. Lamentablemente el sujeto solo estuvo detenido 24 horas y luego fue puesto en libertad.

La joven pidió a la ministra de la Mujer que este tipo de casos de tocamientos indebidos no queden impune y pidió más apoyo.