Tres hombres identificados como Luis Fernando Cugal Ancajina, José Enrique Soriano y Luis Enrique Castillo, que habían sido detenidos por haber asaltado a una mujer en el distrito de Surco, fueron puestos en libertad por el Ministerio Público a fin de protegerlos contra posibles contagios de coronavirus (COVID-19).

Los detenidos fueron liberados pese a existir un video en el que se aprecia que, además de robar a una ciudadana, la arrastran por el suelo cuando esta se resiste al atraco.

Según señaló el fiscal provincial Marco Guzmán, quien dispuso la liberación de los tres hombres, esta decisión se tomó para protegerlos de posibles contagios de COVID-19.

“Son tres detenidos ¿donde los vamos a tener confinados? En la carceleta de la policía se van a contagiar de COVID-19 y van a esparcir la enfermedad. No se pudo pedir prisión preventiva por falta de elementos de convicción, faltaban diversas diligencias”, aseveró a Latina.

Con relación a esta decisión, la víctima aseveró sentirse indignada y pidió que no se les libere. “Les pido por favor que no los suelten, he sufrido maltrato físico”, aseveró.

Según refirió el mencionado programa, los sujetos liberados forman parte de una banda criminal denominada “Los malditos de Surquillo”, quienes realizan robos al paso en distritos como Surco, San Borja, Surquillo y San Isidro.