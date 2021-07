Un delincuente que robó dos llantas de una camioneta y fue capturado tras una persecución, que se inició en Surco y terminó en el distrito de Ate, ofreció S/500 a los agentes del Grupo Terna para liberarlo. Serenos de la comuna de Surco alertaron a los custodios y apoyaron en la intervención.

Las autoridades recuperaron las llantas hurtadas. (Foto:Municipalidad de Surco)

El robo ocurrió en la urbanización Huertos de San Antonio. El sujeto se apoderó de dos llantas de repuestos que estaban en una camioneta y emprendió su fuga a bordo del auto de placa F2Q-527, que era un taxi.

Los serenos se percataron del hurto y empezaron a perseguirlo. En el trayecto, en el jirón Alonso Molina, se encontraron con agentes del Grupo Terna a los que alertaron del robo y que derivó en una persecución.

En la cuadra 27 de la avenida Circunvalación, en la urbanización Salamanca, el presunto delincuente no pudo seguir con su alocada huida, luego de romper la caja de cambios. Ahí la Policía lo atrapó.

El detenido fue identificado como José del Carmen Espinoza Balbuena (40). “Estos muchachos me llaman a veces. Yo le digo la verdad. Muy pocas veces he trabajado con ellos. Yo me gano 100 soles, a veces 80, 90; y como mi hijo está mal, le digo a mi esposa: ‘Voy a ver qué tal me va’. Señor, para conversar antes de que venga su jefe. Apóyeme. Dígale que le puedo conseguir 500 soles”, le dijo a uno de los agentes.

Los serenos registraron sus palabras cuando ofrecía la coima. Esto fue informado a los policías del grupo Terna que llegaron al lugar. Ahí advirtieron que el intervenido tenía denuncias por hurto agravado, apropiación ilícita y violencia física.

“El sujeto tuvo una actitud bastante nerviosa. Dentro del vehículo se halló una cizalla. Un compañero verificó que había dos camionetas a las que les faltaba sus llantas de repuesto, por el Museo de Oro. Esperamos el apoyo policial y el intervenido fue trasladado a la comisaría de Salamanca”, expresó Juan Pariona, sereno de Surco.

