Motociclistas de la app por delivery Rappi fueron grabados aglomerados en las instalaciones del local Farenet, donde se realizan revisiones técnicas vehiculares, ubicado en la Av. Manuel Olguín, en el distrito de Surco.

En las imágenes difundidas por Canal N, se observa a los motociclistas formando largas filas dentro del establecimiento sin respetar el distanciamiento social obligatorio.

El jefe de operaciones de la Sub Gerencia de Fiscalización de la Municipalidad de Surco, Ronald Rojas, detalló que los motociclistas llegaron hasta el local para recibir implementos de bioseguridad y no para pasar por una revisión técnica.

“Definitivamente podemos ver que lo que se está haciendo es un trabajo muy distinto de lo que son las revisiones técnicas. Los han convocado aparentemente para otorgarles algunas indumentarias de bioseguridad, pero no debieron realizar ese tipo de convocatoria”, señaló.

Asimismo, indicó que ninguno de los motociclistas cuenta con un certificado que constante que son negativos a COVID-19.

“He hablado con los señores de Rappi, lamentablemente lo que ellos están haciendo es entregarles los guantes, alcohol en gel, las mascarillas, pero eso no te garantiza que (los motociclistas) no estén infectados de COVID-19”, precisó.

“A parte de ello, esto es un centro de revisiones técnicas y los propietarios no debieron desnaturalizar el giro del establecimiento y para el cual cuenta con licencia. Va a ser clausurado temporalmente y se ha invitado a que las personas que se encuentran dentro se retiren ya que podría ser un foco infeccioso de COVID-19″, aseveró.

Rappi se pronuncia

Rappi informó -a través de un comunicado- que el caso reportado hoy en un centro de control Farenet (uno de los 4 centros que tienen habilitados) ya está controlado.

“Mantenemos el propósito de contribuir a la ciudadanía a través de una operación que sea segura para repartidores, usuarios y aliados. Los centros de prevención son un punto importante de este compromiso y por eso seremos estrictos en la implementación de acciones que eviten cualquier tipo de concentración de repartidores en cualquier lugar de la ciudad”, precisa.

Rappi indicó que hoy iniciaron sus operaciones con un protocolo establecido, pero debido a la alta acogida de sus repartidores los centros de prevención que habilitaron tuvieron una afluencia mayor a la esperada.

“Las imágenes corresponden a uno de los cuatro centros de prevención a los cuales los repartidores acuden precisamente para poder iniciar operaciones de forma segura para ellos, para los aliados y para los usuarios”, indica el comunicado.

