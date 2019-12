El racismo nunca es un hecho aislado. La mujer que causó gran indignación en la ciudadanía por sus insultos discriminatorios hacia un conserje que cuida la torre 1 del condominio, ubicado en el jirón Las Uvas, en Surco; tiene un largo repertorio de denuncias por el mismo hecho. Además es acusada de ser una mujer conflictiva.

América Noticias reveló otros videos de agosto de este año en el que María Soledad Olivares Baca insulta a una de sus vecinas y la compara con un cuy con el objetivo de descalificarla. La víctima contó a las cámaras que también intentó golpearla con un florero.

“'Ya estoy harta de esta cara de cuy', decía por mí y agarró el florero, me lo quiso tirar. Me insultaba, me decía ‘serrana de mierda’, ‘chola de mierda’, ‘¿cómo puedes vivir aquí? Anda a tu cerro o debajo del puente’”, contó la mujer que tuvo que soportar estos insultos por, al menos, seis meses.

En el nuevo clip difundido se puede ver a María Olivares gritando: “¿Qué cosa creen que esta casa es de una gentuza? ¿de unas hamponas? Ya le he dicho a esta tipa a este cuy”.

Los otros videos racistas de la mujer que despreció a conserje en Surco. (América Noticias)

VECINOS DEFIENDEN A CONSERJE

Tras la difusión del primer video en el que Olivares Vaca califica como “cholo de m***” al conserje que responde al nombre de Wilfredo Cari, los vecinos del condominio salieron en su defensa.

“Es una persona de confianza. Es un hombre que siempre nos ayuda acá. Es un ser humano que dedica, como todo el personal, su vida para hacer un servicio y a veces lo que le pagamos a él es muy poco”, dijo Julio César Camacho, tesorero del edificio.

Mujer se hace viral tras atacar a conserje de edificio en Surco