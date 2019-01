Emolienteros denuncian que Municipalidad de Surco no les renueva permiso de trabajo

Esta mañana, un grupo de emolienteros denunciaron que la Municipalidad de Surco no les renueva el permiso para que puedan seguir trabajando en las calles del mencionado distrito.

Mediante un enlace en ATV+, señalaron que se han acercado a la comuna de Surco para renovar el permiso, pero la única respuesta que reciben es que todo está en trámite y evaluación. Sin embargo, los fiscalizadores llegan y se llevan sus productos, indicaron.

“Lo que nos dicen cuando nos acercamos para renovar es que aún está en trámite, está en evaluación. Los señores fiscalizadores no nos respetan y cargan nuestro carrito por el trámite que estamos. El permiso ya venció y queremos saber por qué no nos renuevan”, señaló Isaías, un trabajador.

Asimismo, indicó que cuando los fiscalizadores llegan a decomisar sus instrumentos de trabajo, ellos les explican que sus trámites están en proceso; sin embargo, denuncian que no les toman importancia.

“Lo que le decimos a los señores fiscalizadores, ellos no lo toman importancia. Le decimos y nos dicen que eso no sirve. No nos dejan ningún documento sustentando que se están llevando y nos entrega todo maltratado”, comentó.

-Municipalidad de Surco se pronuncia-

En respuesta, la encargada de la Subgerencia de fiscalización de la Municipalidad de Surco, Catherine Rosales, señaló que algunos de los emolienteros no estarían cumpliendo con la ley que establece la comuna, como en el tema de salubridad.

“El comercio ambulatorio cuenta con una ley, pero hay ciertos criterios. La venta de los emolienteros es de plantas medicinales, esto con una ley que es la 30198, esto muy aparte se aplica a una ordenanza municipal 1282, pero nosotros cuando vamos a fiscalizar, ellos no cumplen con lo establecido”, indicó.

Asimismo, sostuvo que en diversas ocasiones cuando han ido a supervisar, los emolienteros no estarían respetando la cantidad que la municipalidad ordena para la venta.

“La ordenanza y ley específica que ellos deben hacer la comercialización en pequeñas cantidades de quinua, maca o avena, encontrándose prohibido de preparar sándwich en los módulos por un tema de salubridad, pero hemos encontrado que hasta lo preparan ahí mismo”, indicó.

Otro tema que abordó es el desperdicio y basura que encuentran en la vía pública, tema que habría incomodado a muchos vecinos del distrito.

“Dejan la basura o desperdicios en la vía pública, muchos de ellos no cuentan con autorización, muchos ellos no cumplen ni con la vestimenta adecuada, ni carnet de sanidad para ejercer esta actividad comercial”, comentó.

Además, añadió que durante la supervisión encontraron que algunos negocios no estarían siendo ejercidos por el dueño, sino por terceras personas e incluso ciudadanos extranjeros.

"Las autorizaciones que se entregan solo pueden ser usadas por quien puede ejercer el comercio, o sea el titular. Sin embargo, ninguno cumple, quienes están ahí son terceras personas, hasta ciudadanos extranjeros, hemos detectado", indicó.

“Por el momento no se les está entregando una autorización por un tema de reordenamiento y porque no cumplen con las ordenanzas”, finalizó.