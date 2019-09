La Policía Nacional intervino al presunto delincuente que asaltó en dos oportunidades una panadería ubicada en la Av. Próceres, en el distrito de Surco.

De acuerdo a Latina Noticias, el sujeto fue identificado como Jorge Enrique Gutierrez Casela (35), quien se declaró inocente. "Yo no he sido, necesito hablar con mi familia. Yo tengo mi esposa y mis dos hijos. No soy yo", manifestó.

Enrique Gutierrez fue detenido durante una operación en el distrito de Villa María del Triunfo y fue trasladado a la comisaría de Sagitario en Surco, donde trabajadoras de la panadería lo reconocieron.

"Ese parece que es el sujeto -me dijeron las empleadas- por lo que me acerqué a la comisaría para saber si las señoritas podían identificarlo y después de ver las imágenes y estar cara a cara con él, pudieron hacerlo", declaró Fidel Medina, dueño de la panadería.

Asimismo, el dueño del negocio explicó que debido a los constantes robos, dos de sus empleadas renunciaron por temor a un nuevo asalto.

El jefe de la Región Policial Lima, Víctor Tiburcio, informó que a Enrique Gutierrez se le encontró pasta básica de cocaína y marihuana durante su intervención. Él será puesto a disposición de la fiscalía para las investigaciones correspondientes.