Un grupo de skaters fueron intervenidos el pasado lunes mientras practicaban este deporte en Surco. Una grabación muestra la reducción que le realizó un efectivo policial a uno de los jóvenes que se encontraba en el lugar.

El accionar del policía ha generado innumerables críticas en Facebook . Usuarios han denunciado un excesivo uso de la fuerza en la intervención, sobre todo porque el intervenido es un joven de 23 años.

"Me tiraron al suelo, me pusieron la rodilla en el cuello. Una vez que me levantaron me pusieron las esposas super duro", denunció Miguel Romero, el joven intervenido.

En la grabación se observa cómo un efectivo policial llega a la zona donde los jóvenes practican skate y da la orden de "subirlos a todos". Posteriormente se acerca a Romero e intenta sujetarlo. Cuando el joven trata de quitar el brazo al efectivo, este reacciona y lo reduce con ayuda de sus compañeros.

Romero fue trasladado a la comisaría de Monterrico, en Surco , donde fue liberado luego de tres horas.

Según indicó el joven, el efectivo que lo detuvo se encuentra identificado como Wilmer Pérez Pizarro.

VIDEO: Miguel Romero

Respuesta de la PNP

El general PNP Gastón Rodríguez Limo, jefe de la Región Policial Lima, salió al frente para justificar el accionar de sus agentes. Según indicó, se trata de una zona prohibida y la intervención al joven se encuentra justificada.

"Qué sucedería si se muere uno de esos skaters bajando de una avenida principal. La gente va a decir dónde están las autoridades. Ahí estamos pero cuando actuamos no nos comprenden", refirió a Canal N.

Sobre el accionar del policía sobre el joven, Rodríguez Limo señaló que esto se dio porque el muchacho le colocó la mano al efectivo. "Tú no puedes tocar a una autoridad (...) El solo hecho de ponerle la mano a un policía estás generando la figura de resistencia a la autoridad", indicó.

Según precisó Canal N, el hecho viene siendo investigado por la Oficina de Control Interno de la Policía Nacional del Perú (PNP).