La tragedia rondó esta mañana lo alto de un cerro de Surco, luego de que una conductora perdiera el control de su camioneta, cayera a un abismo de 50 metros y casi se empotra en una vivienda. Afortunadamente, se activó la bolsa de aire, lo que evitó que la mujer terminara gravemente herida.

El accidente ocurrió en el cerro Las Casuarinas, en la urbanización del mismo nombre. El vehículo de placa ALA-095 se despistó y en el trayecto de descenso impactó contra varias rocas para, finalmente, detenerse a pocos metros de un inmueble.

Brigadistas de Surco colocaron piedras para evitar que el vehículo siguiera rodando. (Foto: Municipalidad de Surco)

La conductora, que al parecer reside por la zona, fue auxiliada por sus familiares y llevada a una clínica cercana.

Hasta el lugar del accidente llegó personal de la Brigada de Rescate de la comuna de Surco y bomberos de San Juan de Miraflores. Los trabajadores ediles colocaron tacos debajo de las llantas para impedir que el vehículo siga cayendo e impactara contra la vivienda.

La camioneta se desbarrancó en el cerro Las Casuarinas. (Foto: Municipalidad de Surco)

«Hemos podido estabilizar y desactivar baterías. Un aproximado de 50 metros de caída ha tenido el vehículo. La arena nos ha ayudado para que no se siga deslizando. Estuvo cayendo el refrigerante. Felizmente, no había otro tipo de fluidos y no era a gas», comentó Bryan Prada, brigadista presente en la intervención.

La camioneta fue retirada del lugar con apoyo de una grúa particular. Agentes de la comisaría de Monterrico se hicieron cargo de la intervención.

