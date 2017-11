Continúa la inseguridad ciudadana. En Surco , un grupo de médicos fueron asaltados cuando se dirigían al aeropuerto Jorge Chávez para abordar un vuelo hacía Puno cuando fueron interceptados por tres delincuentes.

Los hampones —encapuchados y armados— se robaron todos los implementos quirúrgicos de este grupo de profesionales de la salud, miembros de una organización sin fines de lucro. Ellos iban a operar gratuitamente a alrededor de 40 niños con labio leporino de la localidad de Ayaviri.

“Se llevaron todos los instrumentos necesarios para la cirugía entre las pinzas, tijeras, ganchos finos, porta agujas para coser y todo lo demás. Además nos han robado los equipos que son para la infusión de anestesia (sic)”, explicó el Dr. Alberto Bardales, presidente de la ONG Qorito, a Panamericana.

El doctor señaló que el hecho ocurrió cuando se encontraban en plena calle, minutos antes de abordar un taxi en la calle Pedro Abad en Surco en dirección al aeropuerto.

“Cerramos la puerta, e íbamos a subir al auto cuando apareció otro, y se colocó delante de nosotros. (Un delincuente) me llevó a la vereda del frente, me tiró al piso, me apuntó con el arma y me quitó todo lo que tenía. Luego regresó (al taxi) para seguir sacando las maletas”, relató.

Pese a este hecho, el médico y el grupo de voluntarios aseguraron que la organización de la que forman parte, la cual ya tiene 12 años trabajando, seguirá devolviendo la sonrisa a más niños que necesiten de esta operación.