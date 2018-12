Nuevas revelaciones surgen en torno al comportamiento de Luis Estebes Rodríguez (32).



Investigaciones de la PNP sindican al militar como el principal sospechoso en torno al asesinato de Marisol Estela Alva (25), la estudiante de Enfermería que fue hallada en un cilindro con cal, cemento y ácido muriático en Villa El Salvador.

Mientras los operativos para dar con el paradero de Estebes Rodríguez se intensifican a nivel nacional, el programa "Beto a saber" difundió un audio en donde, supuestamente, el militar pactó un encuentro con Wilmer, la supuesta ex pareja de Marisol Estela.

Recordemos que supuestos mensajes de la joven cajamarquina en redes sociales mostraban que ella quería iniciar una nueva vida en Huánuco. Por eso pensaba viajar a esta ciudad para compartir con Wilmer, quien habría sido su pareja años atrás. Así, intentaba deshacerse de la tóxica relación que la unió por seis años a Esteves Rodríguez.

En las grabaciones difundidas ayer, Luis Genaro Estebes Rodríguez fingió ser Marisol Estela Alva y citó a 'Wilmer'. "No sé si te comentó el otro día me hizo encontrarme con su ex", precisa el muchacho en el audio.

Wilmer agregó que "resulta que él agarró su celular y se hizo pasar por ella y me dijo que era algo urgente, que vaya por favor". Entonces, Wilmer fue a su encuentro:"Y yo urgente me fui y al final terminé encontrándome con el tal Luis".

"Hemos conversado una hora y media de todo lo bueno y lo malo" , precisó Wilmer. Sin embargo, la conclusión final de la charla sería negativa en palabras del hombre. "Resumen final: mal", sostuvo.



