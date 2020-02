Triste noticia. Uno de los más pintorescos personajes del Centro de Lima experimenta un trágico momento en su vida. Se trata de Esteban Abel Chávez Martínez (65), mejor conocido como el ‘Superman peruano’, quien reveló a Trome que se ha quedado ciego tras ser víctima del glaucoma, una enfermedad que limita la visión de forma gradual hasta la pérdida total.

“Estoy hasta las supercaiguas”, señaló Chávez Martínez, quien luce evidentemente afectado por el trastorno. No solo está ciego, sino también bajo más de 10 kilos, tiene dificultades para hablar y para ponerse de pie.

Ocurre que por su condición, sabe que no volverá a lucir su clásica capa roja y polo con el logo de Superman, que lo convirtió por años en una de las figuras más solicitadas por los visitantes, que le pedían selfies por doquier. Tampoco volverá a trabajar como ‘superjalador’ en la Plaza de Armas de Lima.

Su nueva realidad lo ha llevado a padecer depresión, y no es para menos. “Mi hermano está bien delicado. Tiene una depresión terrible por la pena, pues ya no volverá a ver. No quiere comer, por eso ha perdido peso. Está deshidratado y se queja de dolores de cabeza, espalda y estómago”, indícó su hermana Mirtha (53).

“Ahora no quiere ponerse su traje, ¿con qué ganas? Le regalaron un bastón, pero no está acostumbrado y se para cayendo”, agregó su hermana.

Los interesados en ayudar al ‘Superman Cholo’ pueden hacerlo al teléfono 986-106-862.