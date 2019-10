A la fecha, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha denegado la licencia institucional a 19 casas de estudio. Esto luego de verificar que estos centros universitarios no cumplieron con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.

La Sunedu denegó este jueves el licenciamiento a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV). Entre las deficiencias principales detectadas, figuran que la instancia encargada de la gestión de la calidad universitaria no tenía una estructura organizacional ni personal suficiente; también no presentó planes de estudios para los programas declarados, y los planes que sí entregó fueron calificados de “inconsistentes”.

Por ello, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega deberá proceder de acuerdo con el Reglamento del Proceso de Cese de Actividades de Universidades y Escuelas de Posgrado. Este señala que el cese será progresivo, y no automático. El plazo no será mayor a de dos años; sin embargo, la casa de estudio con la licencia denegada no podrá aceptar nuevos estudiantes.

Pese a que la medida genera zozobra y temor, los universitarios deben conocer que existen garantías para que la decisión que tomen tiene un camino establecido.

En ese sentido, la Sunedu señala que la universidad en proceso de cierre deberá brindar mecanismos para que sus estudiantes no se vean afectados. Es decir, ellos podrán elegir seguir estudiando en la UIGV hasta el cese definitivo o realizar su traslado.

Sunedu señala que la universidad en proceso de cierre deberá brindar mecanismos para que sus estudiantes no se vean afectados. (Foto: Andina)

¿Qué pasa con la universidad con la licencia denegada?

-Puede continuar ofreciendo servicios educativos hasta por dos años después de haber sido notificadas de que no cuentan con licencia para seguir operando.

-Puede establecer por sí misma el periodo máximo durante el cual continuar ofreciendo sus servicios, decisión que debe comunicarse a su alumnado. De esta manera, los estudiantes de los últimos ciclos definirán si terminan su carrera en esa universidad o se trasladan. Los grados y títulos que se emitan durante este tiempo serán inscritos también en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Sunedu.

-Puede firmar convenios con universidades licenciadas interesadas en convertirse en receptoras de sus estudiantes, en su mayoría de los primeros ciclos. Vale precisar que este traslado involucra una serie de exámenes de tipo curricular y evaluaciones de tipo académico.

-Puede establecer mecanismos de equivalencias con las universidades que firmen convenio para facilitar el traslado de estudiantes. Puede hacerlo en materia de syllabus y planes de estudio, a fin de reducir el tiempo de los trámites administrativos que realizarán los alumnos.

-Puede fijar los precios y tasas de sus trámites académicos, como certificados, constancias, syllabus, entre otros. “No obstante, existe un código de protección y defensa del consumidor. Si un estudiante tiene alguna duda con respecto a la legalidad del cobro que se le está exigiendo y desea reclamar por ello puede acercarse al Indecopi”.

-Puede fusionarse con alguna universidad que cuenta con el licenciamiento institucional, bajo esquemas empresariales que aseguren la continuidad educativa de sus estudiantes.

¿Qué es lo que no puede hacer la universidad con licencia denegada?

-No puede interrumpir la prestación de clases porque el servicio de educación universitario es un servicio público. Este último pueden hacerlo como máximo por dos años, tras lo cual su cierre será definitivo.

-No pueden recibir nuevos alumnos ni convocar a nuevos procesos de admisión.

-No pueden negar la entrega de documentación a los estudiantes. En caso de ocurrir esta situación, el estudiante puede denunciar el caso ante la Sunedu.

Brindan información a estudiantes

Los representantes de la Sunedu brindan esta mañana información a estudiantes y padres de familia ante la denegatoria publicada hoy en el Diario El Peruano respecto a la licencia denegada a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

La actividad informativa se realiza desde las 8:30 a.m. en el Complejo Deportivo Mama Ocllo ubicado en la Av. Colombia 300, en el distrito de Pueblo Libre, a la altura de la 11 de la Av. Brasil.

La Sunedu denegó el licenciamiento institucional a la UIGV fundada en 1964 y donde estudian 16.650 estudiantes. En mayo del 2016, la universidad presentó su solicitud de licenciamiento.

Vale precisar que este jueves la UIGV, a través de un comunicado, anunció que presentará ante la citada entidad un recurso de reconsideración “conforme lo establece la ley”.

Asimismo, señaló que mediante ese recurso “quedará demostrado que nuestra Casa Superior de Estudios, con más de 54 años al servicio del país, cumple con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), como lo demuestran nuestros miles de egresados y profesionales”.

Hay que recordar que son 80 de las 145 las casas de estudio que han obtenido esta autorización de la Sunedu.