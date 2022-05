Oswaldo Zegarra, titular de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria ( Sunedu ), consideró que detrás de la aprobación de la ley que recompone el consejo directivo de este ente, y retira al Ministerio de Educación como ente rector de la mejora de la calidad universitaria, hay intereses “para convertir nuevamente a las universidades en entes lucrativos y de manipulación política”.

En ese sentido, Zegarra dijo esperar que el Ejecutivo observe la norma que ayer contó con los votos de Fuerza Popular, Avanza País y Perú Libre, entre otros.

“Yo espero que no solamente el ministro de Educación Rosendo Serna, sino todo el Consejo de Ministros y el presidente de la República observen esta ley porque va, de alguna manera, a traerse abajo una de las pocas reformas de estado que tiene el país”, señaló Zegarra en RPP.

El funcionario también recordó que esta reforma ha trascendido a varios gobiernos y varios ministros de Educación, y sin embargo ha tenido luz verde de “un Congreso equivocado, lleno de intrigas e insultos a un organismo que de alguna manera ha contribuido en mejorar la educación superior, en todos sus aspectos”.

La llamada del ministro Serna

Zegarra contó además que ayer recibió la llamada del titular del Ministerio de Educación, Rolando Serna, minutos después de haberse aprobado la polémica ley en el Congreso.

“Hemos quedado en reunirnos la próxima semana, seguramente con el objeto de tener algún apoyo o coincidencia en las decisiones que tenga que tomar”, indicó. Serna no le adelantó si el Ejecutiva iba o no a promulgar la norma.

Esta mañana el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que el Ejecutivo aún no toma una decisión al respecto.

“No les podría decir eso [si se promulgará o no] porque no he estudiado la ley, no lo he visto, no lo he leído, tengo que leer la ley para ver si hacemos alguna observación o la promulgamos y publicamos, si es que no hay observaciones”, señaló Torres.

¿Qué cuestiona la Sunedu sobre norma aprobada?

Oswaldo Zegarra cuestionó en primer lugar la recomposición del consejo directivo de la Sunedu que plantea la norma aprobada, al considerar que de esta manera “lo que se esta haciendo es capturar su consejo directivo, a través de representantes que cambian totalmente la autonomía que tienen los miembros de este órgano actualmente”.

Esto en alusión al ingreso de representantes de universidades públicas y privadas, que no tienen asiento actualmente en el consejo. “Esa representación es la que cambia totalmente su autonomía para tomar decisiones”, advirtió. “Tenemos profesionales de alto nivel que proceden de universidades públicas y privadas, pero no representan a nadie”, agregó sobre su actual composición.

Serna advirtió que la norma aprobada también retira al Ministerio de Educación como órgano rector de la política de mejoramiento de la calidad educativa universitaria.

“Al no darle (al Minedu) esa función, prácticamente le están quitando la responsabilidad de dar políticas adecuadas para que la reforma educativa persista, prosiga, en el mejoramiento continuo, ese es el gran riesgo”, subrayó.

Respecto a si con la aprobación de la norma ganan las universidades con licencia denegada por la Sunedu, Zegarra respondió que al no haber la posibilidad de que el Estado intervenga, “van a poder hacer lo que les venga en gana, como ha sido anteriormente”.

También respondió a las críticas de algunos parlamentarios asegurando que en los últimos tres años la Sunedu no ha pagado consultorías, porque “tenemos personal técnico altamente calificado”.

