Sunedu deniega licenciamiento a la Universidad de Lambayeque

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria ( Sunedu) denegó la licencia institucional a la Universidad de Lambayeque (UDL), tras verificar que esta no cumple con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.

Con esta decisión, la UDL queda impedida de convocar procesos de admisión o admitir estudiantes bajo cualquier modalidad. Además, deberá ofrecer a sus estudiantes alternativas para que puedan continuar con sus estudios en otras casas de estudios.

Sunedu informó que en un plazo máximo de dos años, deberá dejar de prestar el servicio educativo universitario de manera definitiva.

De acuerdo a Sunedu, las deficiencias más graves están relacionadas con la investigación, los mecanismos de mediación e inserción laboral, los servicios educacionales complementarios e infraestructura.



-La Sunedu verificó que la universidad incumplía sistemáticamente sus propias metas y no había implementado planes de calidad, de incentivo a la investigación y de seguridad.

-En cuanto a infraestructura, la Sunedu corroboró que la universidad no contaba con instalaciones seguras. Las rutas de evacuación e implementos de seguridad no estaban actualizados y no había evidencia de un adecuado mantenimiento.

-Sus laboratorios multifuncionales no cumplen con algunos estándares establecidos en sus propios protocolos. Además, en la revisión de sus planes de seguridad se encontró que estos no cuentan con una asignación presupuestal clara para la gestión del almacenamiento y disposición final de sustancias inflamables y peligrosas.

-La universidad no cuenta con los laboratorios y el equipamiento necesario para los programas que ofrece.

-La UDL no demostró la existencia de un órgano de investigación institucionalizado, ni el desarrollo efectivo de líneas de investigación. Durante el 2016 y 2017 no presentó ningún proyecto de este tipo. Además, el repositorio institucional no contiene la producción académica y de investigación de sus propios docentes y los proyectos de investigación declarados no tenían presupuesto garantizado para su ejecución.

-Los servicios médico, psicopedagógico, social, deportivo y cultural no cumplen con los estándares mínimos.

-La Superintendencia corroboró que la UDL no estableció mecanismos que facilitaran la inserción laboral de sus estudiantes y egresados.

-Plazos-

-De acuerdo a un plazo máximo de 60 días calendario—contados desde el día siguiente de notificada la resolución—, la UDL deberá informar a la Sunedu el plazo en el que cesarán sus actividades.

-Además, deberá informar sobre todos sus estudiantes matriculados en el semestre en curso, con reserva de matrícula, retirados o que hayan realizado traslado externo, consignando el número de créditos aprobados de cada uno, el mecanismo que han elegido para continuar sus estudios y cualquier otra información relevante.

-En un plazo máximo de 90 días calendario antes de la fecha del cese definitivo, la universidad deberá presentar ante la Sunedu información sobre todos los egresados, graduados y titulados.

-Los convenios de traslado y reubicación de estudiantes con otras universidades deberán informarse a la Sunedu en un plazo máximo de 15 días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción de los mismos.

Actualmente esta universidad ofrece 5 carreras profesionales: Ingeniería Comercial, Ingeniería de Sistemas, Administración Turística, Administración y Marketing, así como Ingeniería Ambiental.