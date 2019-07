Sunedu denegó la licencia institucional a la Universidad San Andrés y deberá cerrar en dos años

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó la licencia institucional a la Universidad San Andrés (USAN), debido a que esta no cumplió las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.

Así lo indica la reciente Resolución del Consejo Directivo N° 087-2019-SUNEDU. Como consecuencia de esta denegatoria, la USAN deberá cesar sus actividades en un plazo máximo de dos años, y quedó automáticamente impedida de realizar procesos de admisión o matricular nuevos estudiantes.

La casa de estudios cuenta con una única sede en el distrito limeño de Independencia y una población estudiantil de 505 alumnos.



Incumplimientos

De acuerdo a la resolución de la Sunedu, la USAN inició el proceso de licenciamiento el 2 de febrero de 2017. En marzo de 2018, la universidad presentó un Plan de Adecuación (PDA). Sin embargo, luego de las diligencias de actuación probatoria entre agosto de 2018 y abril pasado por la superintendencia, se revolvió desaprobar dicho plan porque no garantizaba el cumplimiento de las CBC.

Entre las deficiencias identificadas en la Universidad San Andrés figuran:

- No demostró tener objetivos institucionales claros, ni pudo demostrar que sus reglamentos de seguridad y sus protocolos para el uso de laboratorios cuenten con aprobación legal.



- Se detectaron inconsistencias en los sílabos de varios cursos en relación a las horas de dictado y el número de créditos, así como sílabos con altos niveles de similitud con las propuestas de otras universidades.



- En cuanto a los indicadores relativos a investigación, la universidad no fue capaz de garantizar presupuesto para esta tarea, mostró inconsistencias respecto a la creación de su Dirección Universitaria de Investigación, y no mostró evidencias de sus políticas de fomento de la investigación.



Tampoco cuenta con un repositorio institucional para almacenar su producción académica. De otro lado, se detectó que sus reglamentos de ética y de propiedad intelectual presentaban fragmentos idénticos a los de documentos de otras instituciones, sin estar adecuadamente citados.



-La USAN tampoco cumplió con los requisitos mínimos en relación a su plana docente. La Ley Universitaria exige un mínimo de 25% de profesores y profesoras con dedicación a tiempo completo a todas las universidades. Sin embargo, la Universidad San Andrés solamente alcanza el 15%. Además, sus instrumentos de evaluación y procedimientos de capacitación están deficientemente diseñados.

- Los servicios complementarios también presentaron una serie de problemas. Por ejemplo, la biblioteca no cuenta con ejemplares físicos de los libros declarados en su acervo bibliográfico. La universidad tampoco pudo asegurar la disponibilidad de los servicios social, psicopedagógico y de salud durante todo el horario de clases, ni garantizó contar con equipamiento adecuado para el tópico, como tanques de oxígeno, camilla de transporte, entre otros.



-Asimismo, las disciplinas deportivas no cuentan con personal para su correcta ejecución y el área destinada al vóley presentaba elementos inseguros.



-La casa de estudios tampoco pudo cumplir con indicadores referidos al seguimiento e inserción laboral. Su bolsa de trabajo no ha publicado ofertas laborales desde el semestre 2017-I, a excepción de una propuesta ingresada este año.



-La universidad tampoco demostró contar con un portal de transparencia con información pública, disponible y actualizada.



- La Sunedu encontró inconsistencias en la información referida a las becas otorgadas entre el 2017 y el 2018.

Actualmente la USAN ofrece tres carreras: Derecho y Ciencias Políticas (que concentra al 64% de su alumnado), Contabilidad y Finanzas (17%) y Administración de Empresas (19%). Tras ocho años de funcionamiento, suma 88 graduados y graduadas.

A la fecha, la Sunedu otorgó licencias de funcionamiento a 76 universidades públicas y privadas del país. En tanto, se ha denegado las solicitudes a 10 casas de estudios.

